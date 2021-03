Sérgio Conceição: "O Denis fez uma exibição fantástica. Podíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem de três ou quatro golos"

A vitória

"Era importante ganhar este jogo contra uma equipa que em casa cria muitas dificuldades e num passado bem recente criou dificuldades ao nosso rival que vai na frente. Entrámos bem, fizemos um jogo consistente, a nossa dinâmica com bola foi de acordo com o que foi pedido e não fizemos no último jogo. O Denis fez uma exibição fantástica, podíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem de três ou quatro golos".

Análise à segunda parte

"Na segunda parte, estivemos sempre equilibrados à procura desse segundo golo. Conseguimos chegar ao golo num remate do Sérgio e a partir daí o jogo esteve sempre controlado da nossa parte. O resultado peca por escasso, não por demérito do adversário, mas em virtude do que criámos."

Terminar o jogo sem sofrer golos

"Isto tem a ver com a organização da equipa, com todos os jogadores e setores da equipa. A última linha paga às vezes aquilo que não funciona. O nosso sistema, se os avançados não trabalharem, os nossos alas... Fica difícil para a linha defensiva depois. Esse trabalho tem de ser um compromisso dos jogadores, percebendo que podemos pressionar numa zona mais alta ou mais baixa. Quando entraram no nosso espaço soubemos defender bem, como equipa".

As saídas de Pepe e Corona ao intervalo

"Fui obrigado a mexer. O Pepe ressentiu-se do toque do jogo anterior, era impossível voltar porque é um problema muscular no gémeo. O Corona não conseguia ver nada, fruto do traumatismo. Estão claramente em dúvida se podem ou não viajar amanhã".