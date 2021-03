Pepe: “É muito difícil explicar por palavras...”

"Foi muito importante, não só eu, mas o trabalho colectivo que tivemos. Merecíamos esta passagem. É muito difícil explicar em palavras... nós, no campeonato, tivemos altos e baixos, mas hoje a equipa demonstrou um caráter enorme, os jogadores estavam muito bem focados e as coisas tornam-se mais fácil, com toda esta paixão. Foi isso que fez a diferença. Não ficámos descrentes com menos uma"

"A jogada do livre estava preparada. Nós trabalhamos muito este tipo de situações. O Sérgio rematou bem, a barreira saltou, calhou bem. Temos de agarrar nas coisas que temos."

"Nós temos sempre a responsabilidade de ganhar quando vestimos esta camisola. Estamos entre as melhores oito equipas da Europa. É gratificante, é bom, mas jogamos a cada três dias, não descansamos. São muitos jogos, continuar com o nosso trabalho"