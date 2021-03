A origem: Sérgio Oliveira, o rapaz que serrava os dentes no Paços de Brandão e custou mil euros ao FC Porto

Sérgio Oliveira foi decisivo no jogo com a Juventus e no apuramento do FC Porto na Liga dos Campeões.

Foi dragão em Turim, e o melhor em campo para a UEFA. Fez dois golos que valeram o apuramento do FC Porto para os quartos de final da Liga dos Campeões, numa noite épica dos campeões nacionais.

Sérgio Oliveira já "serrava os dentes", aos 7 anos, quando chegou pela primeira vez ao Paços de Brandão. Custou mil euros aos Dragões e vale agora 40 milhões. É um jogador fundamental no meio campo portista, mas já o era na equipa de Paços de Brandão.