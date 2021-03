Sérgio Conceição e a bagagem de Turim: “O cansaço físico e emocional é normal, mas estes jogadores mostraram um caráter extraordinário”

O cansaço

“O Paços só chegou à baliza, numa bola parada, na segunda-parte. A equipa esteve sempre equilibrada na perda da bola, porque a transição defesa ataque do adversário é muito forte. Tivemos sempre bem nesse sentido. Na primeira-parte não tivemos tantas oportunidades, na segunda tivemos mais. Mostrámos um caráter fantástico, com o jogo em Turim, a viagem, o cansaço físico e mental… os jogadores estão de parabéns, mostraram que querem ter uma palavra a dizer ainda no campeonato. Estamos contentes com o jogo, fomos uns justíssimos vencedores”

As mudanças

“A minha ideia era dar coisas diferentes ao jogo. Muitas vezes, não é só com mais avançados que se consegue chegar com mais gente à baliza. Se calhar com o Luís Diaz e o Francisco, conseguíamos fazer outras coisas para desmontar a equipa do Paços”.



A matemática

“Enquanto matematicamente for possível, vamos lutar jogo a jogo, final a final. Depois, fazem-se as contas”