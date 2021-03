Conceição: "Ao contrário do que as pessoas gostam, não sou um treinador low profile. Vivo o jogo de forma apaixonada"

A vitória

"Foi uma vitória difícil. À medida que o campeonato se encaminha para o fim, a dificuldade dos jogos é ainda mais patente. Penso que a primeira parte foi algo morna e com muitas paragens, percebemos que o Portimonense queria esses duelos e confrontos físicos. Surgiram com três centrais, dois laterais e dois médios defensivos, com mais dois na frente. Não soubemos desmontar a organização defensiva do adversário e faltou gente nas costas da linha média adversário para atrair dentro e dar espaço aos nossos laterais. Conseguimos criar situações, do Portimonense não me recordo de nada. Na segunda parte, jogamos com a nossa linha defensiva sempre à procura dessa boa articulação e, por vezes, o Portimonense conseguiu espaço, mas teve uma ocasião. Nós tivemos três ou quatro. A vitória foi justa, num jogo em que houve muitas faltas, muitas paragens. Estou à vontade para falar, porque se perdesse acusavam-me de dar desculpas, mas aqui joga-se muito pouco. Se tivemos 15 minutos de tempo útil na primeira parte foi muito. É a forma como está o futebol em Portugal. Temos, a começar por mim, que melhorar isso."

A expulsão

"Ao contrário do que as pessoas gostam, não sou um treinador low profile. Vivo o jogo de forma apaixonada, não sou pessoa de estar sossegada no banco de suplentes. Houve situações em que a ocupação de espaço com bola pedia algo mais. Não tinha a ver tantos com os nossos laterais, mas com o setor intermédio. Faltou alguma inteligência posicional e foi nesse sentido que estava sempre a alertar para dentro de campo.

São coisas de quem vive o jogo de forma apaixonada, se calhar de forma exagerada. Lamento a situação, mas são coisas que se passam dentro do campo. Se calhar de uma forma mais percetível agora, porque não existe público. Mas estas coisas aconteciam em vários bancos. É por aí".

A lesão de Pepe

"Vamos avaliar amanhã, temos um tempo. Agora também há seleçoes, mas isso não tem nada a ver com a lesão. O Pepe tem sentido um incómodo no gémeo de algumas semanas para cá e hoje ressentiu-se", declarou o técnico.