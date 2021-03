O FC Porto quer renovar com Marega e Stephen Eustáquio é reforço para o próximo ano

De acordo com o jornal “Record”, Marega deverá ser o próximo a negociar com o FC Porto a sua continuidade no clube. A SAD portista quer que as conversas comecem em breve, apesar de considerar, diz o diário desportivo, que esta é uma operação que exige uma gestão cuidada.

O internacional maliano aproxima-se dos 30 anos, o que pode significar que o investimento para que continue a jogar no FC Porto possa não ter repercussões mais tarde, principalmente a nível financeiro. Aparentemente, a vontade do jogador é continuar de azul e branco. Todavia, Marega aguarda uma proposta à altura da sua preponderância no seio da equipa. Apesar de não ter sido confirmado, ontem circulou a notícia de que o empresário do jogador, Aziz Bem Aissa, já estaria mesmo em Portugal, para negociar com o clube das Antas.

Em caso de renovação, Marega terá como companheiro Stephen Eustáquio. O luso-canadiano que, para já, atua no Paços de Ferreira, deverá ser reforço dos Dragões para a próxima época, de acordo com o “Record”.

O médio de 24 anos é dado como certo no FC Porto versão 2021/22. Depois do extremo brasileiro Pepê, o luso-canadiano é o segundo reforço dos Dragões para a próxima época, diz o jornal.

Stephen Eustáquio, que jogava no Cruz Azul, do México, chegou a Paços de Ferreira por 1 milhão de euros (50% do passe). Apesar de tanto o Sporting como o Sporting de Braga terem mostrado interesse no jogador, o FC Porto antecipou-se nos contactos com os Castores e com os representantes de Eustáquio.

Não se pode dizer, para já, que o processo esteja concluído, mas a base para um acordo leva a crer que o jogador, que tem estado em destaque no Paços de Ferreira, já não escapa ao clube portista. Eustáquio tem, até agora, 26 jogos e dois golos na presente época. Curiosamente, um dos golos foi marcado ao FC Porto, na primeira volta.