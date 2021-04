Sérgio Conceição: "O que vou fazer com o Chelsea? O mesmo que fiz com o Tondela"

O plano

"O plano de jogo é ter bola, sim, mas com objetividade. Perceber o espaço que o Tondela deixa, queremos atrair o adversário para explorar a força dos nossos médios, com o Corona e Otávio, com os laterais sempre a partir detrás para a frente. Golo interior bom, largura também. Chegámos ao golo num passe fantástico do Pepe. Na primeira parte e na segunda-parte, não me recordo de uma situação de golo do Tondela e nós tivemos algumas. Fomos bastante competentes".

Sérgio Oliveira

"Era arriscado pôr o Sérgio a jogar de início, sabia que podia pô-lo a jogar durante algum tempo, não muito. Estava bem para ir a jogo, mas temos de ter alguma atenção. O Sérgio tem jogado muito esta época e, com o problema que teve, não seria a melhor opção jogar de início. Os outros jogaram com mérito: temos uma equipa competitiva, o que me dá garantias. Olhamos para todos os jogos como uma final".

O Chelsea

"O que vou fazer com o Chelsea? O que fiz hoje. Escolher os melhores."