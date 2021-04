Sérgio Conceição, o que vai estar a fazer à hora do Braga-Sporting? "A jantar, em estágio"

Moreirense não ganha em casa desde dezembro

“Estatísticas não entram porque se não falávamos dos pontos que o Moreirense já tirou em casa a equipas que lutam pelo título. Olhamos para aquilo que é a equipa, a sua dinâmica e principalmente aquilo que temos de fazer. O Moreirense é uma equipa difícil, apesar da estatística. E é mais um jogo do campeonato que temos de levar para onde nós queremos e ganhar os três pontos, que é o nosso objetivo”

Preparação

“Preparamos a equipa para todos os momentos. O nosso equilíbrio defensivo vai ser fundamental. Vai haver situações também em que nós vamos estar mais baixos. Não olhamos para o jogo de uma forma só, vai haver muitos momentos no jogo e que podem ser decisivos. E tomamos atenção também às bolas paradas e aos esquemas táticos que nós trabalhamos. O jogo é preparado na globalidade. O Moreirense tem bons jogadores no ataque rápido ao adversário, pela sua verticalidade e velocidade. Estamos alertados para isso”

Vai ver o Braga-Sporting?

“Temos o jantar em estágio, a essa hora. Sete e um quarto no Dragão, 19h30 saímos e 20h jantar. Depois do jantar com certeza que ainda vou ver alguma coisa desse jogo mas não é a prioridade”

Pressão de chegar ao topo

“Há a pressão de ganhar os nosso jogos, temos de jogar o nosso jogo e ganhá-lo. Não vale a pena estar a olhar para os resultados do nosso adversário porque nós não dependemos de nós. Estamos atentos, claro. É importante, caminhamos para o final do campeonato e que os pontos estão difíceis de conquistar e nós temos de fazer o nosso trabalho. Não serve de nada estamos a olhar para os outros e depois não fazermos o nosso trabalho. Foco total naquilo que é o nosso jogo e não mudar nada daquilo que nós fazemos por isto ou por aquilo”

Acreditar sempre

“A minha forma de pensar, de acredita até que matematicamente seja possível é de uma forma convicta. Os jogadores são os primeiros a perceber. Eu acredito sempre que é possível. Mas se estamos a fazer contas é porque somos os culpados por estarmos numa situação destas. Devíamos estar muito satisfeitos e felizes noutra posição e não em 2.º lugar e a 4 pontos do líder do campeonato”

Marega

“Ele foi abraçar o banco, não foi especificamente a mim. Foi extremamente fácil lidar [com a seca de golos] porque quando joga ele dá o máximo e é fácil gerir um jogador como o Marega. Nas redes sociais e quem se mete atrás dessas redes sociais, a criticar e a rebentar com quem não acham tão simpático, ou tecnicamente evoluído, ou porque não tem um sorriso bonito, é moda, é fácil, chegam a um computador e já está. E não dão a cara. Mas não interessa. Mas temos de ver uma coisa: tenho três jogadores que me acompanharam desde o meu primeiro momento aqui, o Marega, o Otávio e o Corona. Falo destes três porque deram alegrias que nos outros quatro anos antes de eu vir para aqui não aconteciam. O FC Porto não tinha ganho nada. O Marega, temos de ver qual é o custo do Marega e o rendimento do Marega. É o segundo melhor marcador no dragão, atrás do Jackson, tem quase 50 golos. É o melhor marcador em jogos seguidos na Liga dos Campeões. O rapaz que tem os pés quadrados, como vocês dizem. Há muitos que não deram nem um terço do que o Marega deu ao FC Porto e a isso eu chamo ingratidão. É preciso olhar para isto antes de escrever. Há uma coisa que é o ser jogador à Porto, ter aquela mística. É olhar para o Pepe. Mas também é olhar para o outro lado e olhar para o Moussa, porque sempre que entra aqui dá o máximo. Falha golos? Falha passes? Mas quem é que não falha? Ao intervalo deste último jogo com o Vitória eu estava para tirar o Marega e entretanto deixei-o mais 10 minutos. Achava, na minha ignorância, que um jogador com outras características poderia dar mais à equipa, mas deixei-o mais tempo. E ele na 2.ª parte fez o golo, por isso eu não percebo nada de futebol. O futebol é resultados, factos. Às vezes é preciso as pessoas meterem a mão na consciência e tirarem a mão do telemóvel”

Margem sem contrato

“Mexe zero porque ele está focado. O Marega não é caso único. Eu também não tenho contrato e vocês acham que eu não estou focado ou concentrado? Acho que isso não é o mais importante para o Marega, para mim, para o Manuel e para o Joaquim. Não só o jogador como o empresário do jogador, como a família, todos estão focados em acabar bem o campeonato”