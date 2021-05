Adeptos do FC Porto fazem cordão humano para apoiar equipa e criticar arbitragem

Centenas de pessoas estiveram esta sexta-feira na partida do autocarro do FC Porto para o Estádio do Dragão para apoiar a equipa e protestar contra a arbitragem no futebol português, organizando um cordão humano.

Junto à unidade hoteleira onde a equipa ficou instalada, em S. Félix da Marinha, os adeptos ergueram uma tarja onde se podia ler: "Contra tudo e contra todos na defesa do FC Porto".

Com fortes medidas de segurança, com polícias a cavalo, os adeptos demonstraram o apoio à equipa portista na altura em que se dirigia para o Estádio do Dragão para defrontar o Famalicão, numa partida da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Já perto do estádio, pendurada num viaduto, estava uma outra tarja na qual se podia ler: "RouVar não é humano. É uma escolha."