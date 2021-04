"Pode ser positivo o facto de Sérgio Conceição não estar no banco"

O comentador da SIC Pedro Fatela considera que o FC Porto pode beneficiar do castigo aplicado ao treinador, Sérgio Conceição.

O FC Porto joga esta sexta-feira com o Famalicão, num duelo da 30.ª jornada da I Liga, enquanto o Benfica entra em campo em Tondela com os olhos postos no segundo lugar.

Os "dragões" não vão poder contar com Sérgio Conceição no banco de suplentes, uma vez que o treinador foi suspenso por 21 dias, após a expulsão no jogo com o Moreirense, e regressa ao banco portista apenas na partida da 34.ª e última jornada.

Na Edição da Manhã, Pedro Fatela afirma também que se o Benfica ganhar esta sexta-feira, em Tondela, pode pressionar os "dragões" na luta pelo segundo lugar, que vale um apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões.