TAD aceita providência cautelar e Sérgio Conceição estará no banco na Luz

Sérgio Conceição vai estar no banco do FC Porto no jogo com o Benfica de quinta-feira, depois do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitar a providência cautelar interposta pelo treinador para suspender o castigo de 21 dias decretado pelo Conselho de Disciplina da FPF depois dos acontecimentos do jogo com o Moreirense.

A decisão do TAD já foi confirmada pelo FC Porto.

Assim, o técnico poderá orientar a equipa na próxima quinta-feira, num jogo decisivo para o FC Porto na perseguição ao líder Sporting e que tem início marcado para as 18h30, no Estádio da Luz.