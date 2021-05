Uribe: "Tivemos posse de bola na maior parte do jogo. Temos de estar de cabeça levantada, ainda acreditamos no título"

Domínio

“Um jogo complicado, sabíamos que vínhamos enfrentar um grande rival na sua casa. A equipa mostrou domínio do jogo, tivemos posse de bola na maior parte do jogo e mais ataques. Arriscámos um pouco atrás, mas penso que é um bom balanço, seguimos até ao final”

Ainda acredita

“Temos a mentalidade de ir jogo a jogo, temos muitos pontos pela frente e temos de estar com a cabeça levantada para acabar a época da melhor maneira. Acreditamos sempre que ainda podemos chegar ao título, com o trabalho que fazemos, o trabalho do clube e qualidade da equipa técnica temos sempre de acreditar”