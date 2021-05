Conceição volta a apostar em Grujic

Sérgio Oliveira está no banco do encontro do FC Porto em casa do Rio Ave, com Sérgio Conceição a voltar a apostar em Grujic para a posição. João Mário volta a ser o lateral direito dos dragões.

O onze do FC Porto: Marchesín; João Mário, Diogo Leite, Pepe, Manafá; Grujic, Uribe, Otávio, Luis Díaz, Toni Martínez e Taremi

Siga o encontro aqui, na Tribuna, a partir das 20h30.