FCP-Belenenses SAD: aqui está o último 11 de Sérgio Conceição

E chegou o derradeiro jogo desta temporada. O FC Porto de Sérgio Conceição, com o segundo lugar assegurado, recebe esta tarde o Belenenses SAD, a equipa treinada por Petit que está em 10.º na classificação e que ainda por sonhar com subir três lugares. Aqui estão os onzes para os últimos 90 minutos da época para ambas as equipas:

FCP: Marchesín, João Mário, Pepe, Diogo Leite, Manafá, Grujic, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Otávio, Taremi, Toni Martinez

Belenenses SAD: Kritciuk, Gonçalo Silva, Phete, Tomás Ribeiro, Calila, Afonso Sousa, Taira, Ruben Lima, Varela, Cassierra, Miguel Cardoso

O FCP, que não perde na liga há 27 jogos, é o melhor ataque da prova, com 70 golos. Segundo o playmaker do zerozero.pt, FC Porto e Belenenses SAD defrontaram-se por 192 vezes, resultando em 97 vitórias para os portistas e 48 triunfos para os lisboetas.

O FCP-Belenenses SAD arranca às 18 horas, no Estádio do Dragão: siga em direito AQUI.