Mais três anos no Dragão: Sérgio Conceição renova com o FC Porto

Nem Nápoles nem nada: Sérgio Conceição vai continuar a ser treinador do FC Porto. O técnico de 46 anos, no clube há quatro épocas, renovou por mais três épocas, anunciou na madrugada deste sábado o Porto Canal.

A assinatura do novo contrato de Sérgio Conceição será oficializada no sábado, em direto, ao final da manhã, também de acordo com o canal portista.

No FC Porto desde 2017, Sérgio Conceição conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças, chegando também por duas vezes aos quartos de final da Liga dos Campeões.