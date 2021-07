Marko Grujić, a primeira contratação de Klopp no Liverpool, regressa ao FC Porto em definitivo

O Liverpool anunciou esta manhã, no seu site oficial, a transferência a título definitivo de Marko Grujic para o FC Porto.

O internacional sérvio jogou no clube português na última temporada, por empréstimo, atuando em 39 ocasiões.

Os reds recordam que Grujic foi a primeira contratação de Jürgen Klopp no clube, que o resgatou ao Estrela Vermelha, de Belgrado, no verão de 2016.

Depois de algumas presenças na primeira equipa do Liverpool, o médio sérvio teve empréstimos a clubes como Cardiff, Hertha e, finalmente, FC Porto, clube onde regressa agora definitivamente.

Grujic foi nove vezes titular na Liga Portuguesa, onde entrou como suplente em 14 jogos. O sérvio fez dois golos no campeonato.

Não se conhecem ainda valores da transferência e a duração do contrato do futebolista com os vice-campeões portugueses.