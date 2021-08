Sérgio Conceição, os "quatro candidatos" e os reforços: "Não sou diretor financeiro. Sei a situação difícil que o clube atravessa"

Liga

"A equipa fez, à semelhança das outras épocas, uma boa pré-época. Estamos preparados para as dificuldades do nosso campeonato e desta equipa que vamos apanhar amanhã. (...) Vejo quatro candidatos: FC Porto, Sporting, Benfica e Sp. de Braga. Da mesma forma, veja que a equipa do Sporting é a favorita. Foi campeã e temos que fazer o nosso trabalho para conquistar esse título que nos pertenceu. Vejo dessa forma, quatro equipas e qualquer uma delas a lutar pelo campeonato.”

Ataque & substituto de Marega (será Toni Martínez?)

"Não vejo as coisas assim. Pode ser alguém que seja companheiro do Toni [Martínez]. Dão como dado adquirido a titularidade do Taremi, mas não é assim. O importante são as dinâmicas e as variantes a nível atacante. É importante perceber o trabalho quando perdem a bola. Se olharem para as estatísticas, os jogadores têm bola durante minuto e meio, perto de dois, talvez o Messi. O resto são movimentos e andamento, como se costuma dizer. E não tem a ver com maratonas, tem a ver com correr de forma adequada e justa. É importante perceber essa relação na frente, dependendo das características do jogo e escolher quem vai jogar. Ainda temos o Evanilson, o Fábio Vieira, que deu uma resposta fantástica a jogar atrás do avançado na primeira parte com o Lyon. Não sendo de referência no ataque, são jogadores que emprestam outras características ao jogo."

Elogios de Pinto da Costa

“Eu agradeço os elogios, para mim são sinónimo de responsabilidade. A partir do momento em que me convidou, em 2017, para reerguer o clube, numa situação muito difícil que temos passado a nível financeiro nos últimos quatro anos. Têm saído alguns jogadores. Se eu fosse à equipa no meu primeiro ano e comparasse com a de amanhã, é muito pouco igual, mesmo em nível de nomes de jogadores e de qualidade individual, tem decrescido essa qualidade. Mas não é só no FC Porto, é a nível nacional. Em termos financeiros fica difícil para os clubes portugueses.”

Reforços

“Não sou diretor financeiro. Sei a situação difícil que o clube atravessa, vejo muitas vezes escrito que tenho de ir buscar um lateral, um avançado ou um médio, mas não tenho de ir buscar ninguém. Tenho cinco filhos que jogam no jardim e que me dão um trabalho dos diabos. Os jogadores não são para mim, para jogarem no meu quintal, são para jogar no FC Porto. Posso dar uma opinião técnica, mas depois há todo um desenvolvimento que passa pelas negociações e muitas vezes o clube não é capaz de chegar por este ou por aquele motivo ao que queremos.”