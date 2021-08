Conceição: "Quando tivemos bola foi muito interessante, quando a perdemos foi ainda mais"

Estreia na liga

"Demos continuidade ao que fizemos na pré-época. Com foco e concentração totais. Vimos um grupo muito concentrado e com muita ambição de fazer um bom campeonato e lutar por aquilo que já nos pertenceu, o título. Tivemos setenta e tal por cento de posse de bola, criámos muitas ocasiões de golo... foi um bom jogo, de bom nível. Quando tivemos bola foi muito interessante, quando a perdemos foi ainda mais. Fizemos um jogo completo."

B SAD

“Acho que foi um jogo competente, com muita qualidade, perante um Belenenses que é sempre difícil defrontar, pela sua organização defensiva. No nosso processo ofensivo, houve muita variabilidade de momentos na frente, muita mobilidade. Sabíamos de algumas fragilidades que eles tinham e conseguimos explorá-las ao máximo.”

Pepe

“É um grandíssimo profissional. É um homem com um 'H' grande. Há pouco a dizer mais sobre aquilo que é o Pepe e o que representa para o FC Porto. Ainda vai jogar algum tempo desta forma. É dos primeiros a chegar e dos últimos a ir embora. Independentemente da hora que chegamos dos jogos fora, a grande parte dos jogadores estão cansados e ele ainda faz um banho de gelo. Com este profissionalismo, não é difícil chegar aos 40 anos e jogar. No trabalho diário ele é muito forte.”

Regresso dos adeptos

“Por momentos, de olhos fechados, parecia que o Dragão estava cheio. É um atestado da paixão enorme que as pessoas que aqui estavam têm e que se faz sentir. É por eles que nós fazemos as coisas e temos de lhes dar, e a este grande clube, o que merecem: títulos.”