Uma tarde pacata com um miúdo que inventa golos

Há um momento em que a consciência de um amador jardineiro suspira de alívio e o céu azul é mais azul. O click dá-se quando afina o posicionamento das plantas, entende o sol e o seu braço armado, a luz, quando sabe de cor e salteado as manias delas, quando não há excesso ou falta de água, mas sim a medida exata. O relvado do Dragão não é o quintal de Sérgio Conceição, como ele avisou quando lhe falaram em reforços, mas é um jardim onde podem acontecer coisas boas na medida certa. E, na primeira jornada da liga, já aconteceram.

Comecemos pelo lado direito, que nesta quase inútil metáfora do jardim e do quintal poderia estar muito bem representado como água, a água que alimenta os outros, que lhes permite luzir as virtudes. João Mário, um rapaz da casa, oferece tudo o que interessa a uma equipa, pelo menos com bola, já que a B SAD raramente seria ameaçadora. É rápido, técnico, é ousado, sabe onde estão os colegas, conhece manobras para ferir o adversário, cruza bem, com as duas pernas, não tem medo de jogar e tem pedalada para o vaivém no corredor direito. Tem 21 anos.

Seria por ali, aliás, que o FCP funcionaria sempre melhor, com as aproximações de Otávio, um homem que joga e dá indicações como um polícia sinaleiro, e de Toni Martínez, que tanto sabe atacar o espaço como manejar a sua utilidade em espaços mais reduzidos. O espanhol, substituto de um outrora indiscutível Moussa Marega, é um upgrade importante nesta equipa: ao ser mais refinado com bola, tanto para tocar como para servir de referência, e não perdendo a capacidade de atacar a profundidade, permite um jogo mais variado à equipa de Sérgio Conceição e isso só pode ser uma boa notícia. Taremi, com quem divide o ataque, faz um trabalho semelhante.

Octavio Passos

O FCP começou com um andamento que dá gosto, como quem tem fome de bola ou até quer agradar a quem pagou bilhete. A linha de cinco de Petit sofreu, o meio-campo não conseguia acompanhar as sombras que por eles passavam e se posicionavam para receber e tocar. Bruno Costa, um mais apático Sérgio Oliveira e Otávio jogaram à vontade. Houve mais paciência, menos vertigem, o que alimenta a tal teoria do certeiro jardineiro: Sérgio Conceição, na quinta época no Porto, estará a refinar o modelo.

Depois de um lance atrevido, desembaraçando-se de adversários com a leveza que se fazem as coisas fáceis, Alioune Ndour, que marcou na pré-época a Sporting e Roma, teve uma enorme oportunidade, logo aos 7’, falhando ao segundo poste. O VAR trataria de anular, pois parecia em fora de jogo. Foi a única vez que o FCP foi realmente apanhado desprevenido, o desamparo surgiu depois de um passe errado de Taremi. A partir daqui e até ao fim só daria Porto praticamente.

A qualidade e o ritmo - e a agressividade quando perdia a bola - recompensaram a equipa da casa com um golaço, antes dos 20'. Otávio descobriu um espaço nas costas dos médios da B SAD, onde estavam Sérgio Oliveira e Toni Martínez. O segundo simulou, deixou para o espanhol, que bateu com a canhota para um belíssimo golo. O gesto técnico é sublime, a dificuldade era extrema. O avançado marcara também na última jornada, diante do mesmo rival, num jogo que o FCP venceu por 4-0.

Quality Sport Images

Os visitantes nunca saberiam ligar o jogo, só um ou outro lance desgarrado de uma correria qualquer. Afonso Sousa, que entrou na segunda parte, tentou trazer algum critério e, apesar da dificuldade, esteve perto de marcar um grande golo. Diogo Costa seria decisivo na parte final do jogo.

Luis Díaz, um dos protagonistas da Copa América, desatou a dar cabo da defesa lisboeta na segunda parte. Estava tudo sob controlo, havia qualidade, bola e serenidade, mas a verdade é que a B SAD estava apenas a um golo de empatar. Então, foi aí que o FCP começou a apertar um pouco mais.

O sossego chegou, outra vez, pela direita, aos 65’. João Mário enganou Nilton Varela como fazem os extremos, a sua antiga profissão, puxou outra vez para trás, cruzou com a canhota e a bola, que não estava para fazer desfeitas a ninguém, encontrou a cabeça de Díaz ao segundo poste: 2-0. Antes já havia feito uma jogada parecida, deixando Martínez novamente perto do golo. É um caso sério a criar jogo, o rapaz.

Quality Sport Images

Pepe, que superou Silvino como o futebolista mais velho a atuar pelo FC Porto (38 anos, 5 meses, 15 dias, segundo o playmaker do zerozero), e Chancel Mbemba, o aniversariante, tiveram uma tarde tranquila, ganhando praticamente todos os duelos. Na hora de construir, têm muitas vezes a companhia de um médio que faz de terceiro central, aclarando as ideias e as possibilidades. É um FCP que quer dominar, ter mais bola e, ao haver menos esticões, haverá mais oxigénio no cérebro para descobrir rotas improváveis. Criatividade.

Tanto Taremi e Martínez como Ndour e, como referido em cima, Afonso Sousa estiveram perto de fazer balançar o marcador mais uma vez, mas o resultado seria o que Díaz fixou: 2-0.

Os 16 mil adeptos que estiveram neste final de tarde no Estádio do Dragão ainda viram Pepê estrear-se e voltaram para casa felizes, com três pontos no bolso.

As sementes e as ideias do quintal de Conceição prometem mais tardes alegres.