Conceição e a saída de Manafá dos titulares: "Quando o sol começa a apertar ele quebra um bocadinho. Parece uma brincadeira, mas não é"

Famalicão

“Espero uma equipa dentro da imagem que deixou no final da época passada. O treinador é o mesmo, houve saídas e entradas mas a estrutura mantém-se. O Famalicão habituou-nos a ser um clube estável. Tem um treinador que tem feito bons trabalhos, sempre muito positivo na forma como dá uma dinâmica interessante e nós estamos atentos. É verdade que perdeu em Paços, poderá haver uma ou outra mudança, nomeadamente no meio-campo. A linha defensiva penso que será a mesma. É sempre uma deslocação difícil”

Corona

“Há quatro anos que eu digo a mesma coisa: o mercado fica à porta. Tenho um plantel que está todo a treinar e excluindo o Grujic está todo disponível para ser convocado. A partir do momento em que poderá haver uma saída, aí assumiremos. Neste momento está tudo igual, há sempre comunicação entre mim e o presidente. Este momento não é bom para ninguém, sinceramente, e mais para nós ligas com mais dificuldades financeiras. Estar em competição e o mercado aberto eu não estou nada de acordo com isto. Nem em janeiro. Um mês de mercado aberto é um exagero. Não é confortável para nenhum treinador”

Morte de Franck Berrier

“Tive a felicidade de trabalhar com ele, um excelente jogador. Enquanto profissional também era uma excelente pessoa. Um abraço à família, aos seus amigos e pessoas próximas dele, um ser humano tão especial”

Estratégia do Famalicão

“Não podemos controlar o que o adversário vai fazer ou prepara estrategicamente para o jogo, é impossível. Não sei aquilo que vai na cabeça do Ivo mas há comportamentos padrão que nós percebemos e para os quais estamos preparados. Acho que o jogo ganha a sua vida dependendo do que nós fazemos, acho que depende muito de nós. Se o Famalicão quer ter bola acho que nos cabe a nós não permitir isso e continuarmos a ser uma equipa muito pressionante, como fomos no último jogo. Sabemos que as equipas do Ivo privilegiam essa circulação mais apoiada e cabe-nos a nós contrariar isso”

Famalicão mais defensivo?

“Já muitíssimas vezes as equipas adversárias nos tentaram surpreender dessa forma, no sentido se precaverem e se organizarem defensivamente de uma forma diferente, não sei se isso é bom ou é mau. Eu sinceramente enquanto treinador de equipas menos fortes nunca mudei o meu sistema ou estrutura. Há treinadores que o fazem, e eu respeito, e eu também já o fiz na Liga dos Campeões, aí sim, alterei a nossa estrutura habitual. Faz parte da estratégia, desde que o tempo útil de jogo seja respeitado e não haja aqueles… não posso falar muito disso se não ainda sou multado. Desde que não haja paragens constantes por mim podem vir com uma linha de cinco ou de seis. Cabe-nos a nós desembrulhar. As equipas do Ivo tem uma característica em que muitas vezes o médio mais defensivo encaixa no meio dos centrais. Estamos a contar com isso. No Vitória acontecia muito isso com o Pepê, que até pode jogar amanhã”

Plantel com jogadores da formação

“Eu olho para a competência, para a qualidade. Se tem 18, 28 ou 38, se é negro, amarelo, cor de rosa, para mim é igual. Tenho jogadores de qualidade e tive a felicidade de encontrar aqui uma geração de jovens que pude acompanhar na Youth League, por exemplo. Mas o jogador da primeira equipa do FC Porto tem de ter requisitos que essa qualidade demonstrada nessa fase final da formação tem de ter algo mais. Não é fácil. Fico contente que temos 10 jogadores da formação que têm esse estatuto”

Zaidu a titular na 1ª jornada

“Tem sempre a ver com a semana de treinos. O Manafá quando o sol começa a apertar - isto é algo que ele confidenciou comigo quando chegou -, quando o jogo é à tarde com muito sol ele quebra um bocadinho. Parece uma brincadeira mas não é. Nem sei se ele vai ficar amuado comigo ou não, mas também não há problema, passa com um Rennie. E ele na última semana e meia antes do primeiro jogo oficial não teve a mesma disponibilidade que teve nas outras semanas, tão simples como isso. E eu optei pelo Zaidu, o que não quer dizer que aconteça no próximo jogo”

Corona, estado de forma

“Logo a seguir ao final do campeonato teve algum tempo de descanso. Estamos atentos e numa comunicação permanente com as seleções. A Golden Cup foi a competição que acabou mais tarde, mas ele descansou antes. Não é por aí. Obviamente que sendo um jogador que está aqui há muito tempo fica mais fácil. Se me perguntam se ele está disponível para jogar a titular, não, não vai ser titular”