Sérgio Conceição: "Temos de ter outra maturidade no jogo"

“Sabíamos que era uma deslocação difícil como são todas na I Liga. Entrámos bem, estava a prever que o adversário viesse com uma linha de cinco, há sempre essas mudanças contra nós, faz parte da estratégia do treinador adversário e nada a dizer, mas nós sabíamos o que tínhamos de fazer para ferir o adversário. Iniciámos a 2.ª parte e o jogo sentia-se que estava controlado, sem chegar com muita eficácia ao último terço, mas o Famalicão também não. E depois num lance de bola parada, depois de uma perda infantil da nossa parte e nasce o canto que dá o golo. Depois é normal, cansaço, calor - eu não me quero desculpar com isso, havia calor para as duas equipas. Mas o factor motivacional foi importante aí, deu alento ao adversário. Mas também não criou grandes situações, tirando o golo em fora de jogos, depois outra vez de uma perda de bola que na minha opinião não se pode ter em alta competição. Depois paga-se caro, uma equipa que tem um jogo praticamente controlado e mete-se a jeito. A este nível não podemos”

Equipa não matou o jogo

“Tem a ver com o ADN da equipa que quando tem bola procura de forma constante a baliza adversária. Às vezes é preciso meter gelo. Na 2.ª parte a equipa esteve exposta de uma forma que não é muito normal e permitiu ao adversário sair. Não podemos, não podemos, temos de ter outra maturidade no jogo e procurar o terceiro golo e não sofrer”

Dupla Taremi/Martínez

“O Marega fez o seu trajeto, já não está e não vamos constantemente falar dele. Temos outros jogadores de excelente valia, com características diferentes mas que me dão total segurança. O meu problema não é do meio-campo para a frente, será algum ajustamento que se tem de fazer principalmente no sector defensivo”