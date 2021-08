Wendell é reforço do FC Porto, apesar de “pessoas a tentarem desviá-lo com ofertas para inglês ver”

Wendell é reforço para o FC Porto, o defesa esquerdo que Sérgio Conceição procurava. O brasileiro de 28 anos chega a Portugal depois de sete épocas no Bayer Leverkusen e assina com os dragões até 2025.

Internacional jovem pelo Brasil, Wendell começou no Iraty e passou pelo Grémio antes de ser contratado pelo Leverkusen. Durante este defeso foi também falado como possível reforço do Benfica.

"Estou mesmo muito feliz por trabalhar com o treinador, com o presidente, tudo o que eu disser é muito pouco para a grandeza do clube, dos adeptos e de tudo o que envolve o FC Porto. Desde o primeiro minuto, fiquei muito contente pela vontade de todos em poderem trabalhar comigo e espero poder transferir isso tudo para dentro de campo, ajudando os meus colegas, a equipa técnica e os adeptos", disse o jogador em declarações publicadas no site oficial do FC Porto.

Na apresentação do jogador, Jorge Nuno Pinto da Costa revelou que até ao último momento houve tentativas de desviar o defesa brasileiro do Dragão.

"Quero mostrar a minha satisfação porque acompanhei o processo e, até há poucos minutos, houve pessoas a tentar desviá-lo com ofertas para inglês ver, como se costuma dizer, para tentar estragar o negócio, de modo que quero realçar a vontade que o Wendell demonstrou em preferir o FC Porto a outro clube e salientar a maneira exemplar e de cumprimento da palavra dada ao FC Porto dos seus empresários, que foram realmente um exemplo que toda a gente devia seguir", sublinhou o presidente do FC Porto.

Wendell é o quinto reforço do FC Porto para a nova temporada, depois de Pepê, Fábio Cardoso, Bruno Costa e Marko Grujic.