As Intermitências da Relva

Está engalfinhado a corpos na área e a bola a saltitar, é a vida a que está condenada neste lugar de topografia esquizofrénica. Taremi tenta amansá-la com o peito e pô-la no chão, não dá, mas fica a jeito de Luis Díaz, que a aproxima de si, a puxa com a sola da chuteira e toca-se ligeiramente por baixo, para a levantar e logo rematar, quase à moda da versão de praia que existe do futebol e se joga na areia. O único esgar de boniteza na amostra que deu em nada foi esse.

A estes segundos de traulitadas na bola, aos 16’, seguem-se outros, pelos 18’, em que ressaltos e desvios acabam com Toni Martínez, nem a 50 centímetros da baliza, a tropeçar nessa mesma bola quando estica de urgência o pé esquerdo para a transformar em golo, coisa que antes não acontece por um de vários corpos listados a verde-rubro postos sobre a linha, feitos barreira contra o remate de Taremi. Tão pouco esta jogada resulta em algo, mas ambas padecem do mal anunciado e inevitável que ampararia este jogo.

O retalhado relvado do Estádio dos Barreiros mais parecia um pedaço verde desprezado durante meses que, na véspera, foi aparado e remendado à pressa por alguém ter avisado que seria dia de bola, ou esta é uma descrição piorada pela severidade do que se vê pela televisão e no terreno a tentação por descrever o campo como um batatal não se justifique. Só que o demonstrado pelo jogo também não abona à relva que teve a pior avaliação da Liga na última época.

O esquartejado tapete convida à rapidez e sentido prático visto até ao intervalo, as jogadas que se veem são pouco rendilhadas e muito verticais, o que, traduzido, equivale à muita bola tida pelo FC Porto ser usada pela equipa de Sérgio Conceição com ainda mais vertigem pela área e baliza adversários. Fechando-se, muitas vezes, bastante atrás da linha do meio-campo, o Marítimo enclausura-se e isso bate na pressa prática dos visitantes a quererem atacá-lo e enquanto tentam escapar à roda da fortuna do relvado.

Querem chegar-lhes com poucos passes ou receções pelo meio, que se evitem imprevistos no relvado como as duas jogadas já descritas e se tentem outras como a que tem Taremi a lançar Otávio, o brasileiro a picar a bola sobre o guarda-redes, Luis Díaz a desviá-la junto ao poste, outra vez, contra um defesa do Marítimo. É infrutífero: o avançado iraniano chega à sobra (35’) e encosta o 1-0. Parecia o início de um precipício na Madeira.

Foi a única bola aninhada nas redes pelo FC Porto, apesar de muito ameaçar repeti-lo, sobretudo, pelas manigâncias do colombiano que tem à esquerda, ganhador de espaços, vantagens e desequilíbrios para ele ou outros em cada bola que recebe para encarar Cláudio Winck (ala direito) ou Jorge Sáenz (central direito). Luis Díaz aproveita atrasos de quem tenta encostar-se nele à queima para correr, cruzar e Paulo Victor parar o remate de Otávio (22’); dois minutos passam e faz de dois adversários uma chicane na área para bater a bola à pressa, para a rede lateral da baliza.

O Marítimo mantém-se encolhido e incapaz de aproveitar os três centrais, que se nota quererem jogar para ligarem passes pelo centro das coisas — como a jogada em que sofre o golo — e só o conseguem a segundos da ida aos balneários. Iván Rossi gira numa receção, rasga a bola para a corrida na largura de Vitor Costa e o ala passa rasteiro com mira no pé esquerdo de Bruno Xadas, que curva um bonito golo para o 1-1. A bola, a deslizar sem sobressaltos até ser rematada, pareceu imune às não sei quantas polaridades da relva.

Com os minutos, a vida saltitona da bola acentuar-se-ia e isso surpreendeu ninguém, esteja são ou em mau estado essa é a sina de qualquer relvado, cujo desgaste com uso tende a piorar a qualidade de qualquer jogada que pouse nele e os ressaltos, desvios e ricochetes com que Otávio (47’) e Luis Díaz (52’) logo brindaram o arranque da segunda parte sugeriram o que vinha aí.

Um mundo onde a bola não faz uma viagem rasteira completa e o futebol, sôfrego, vai decaindo com ela para uma realidade com muitas faltas, ressaltos inesperados e pancadas que a deixam entregue à gravidade. O jogo na Madeira não fica entregue a um cada um por si, não chega a essa ponto, mas até quando Sérgio Conceição tira Pêpê e Corona do banco para coabitarem com Luis Díaz, a impressão parece essa, a de prescindir da mínima teia de passes em prol de tentar desmontar o Marítimo à lei do talento à cabeça.

Mas, até ao fim, é André Vidigal quem desvia para o poste (69’) uma atabalhoada bola que se encavalitava em si própria ainda nos pés de Cláudio Wick, que a cruzou para o extremo depois de uma má abordagem de Pepe a um passe longo. É a única vez que o Marítimo se acerca perigosamente da área contrária. O resto é preenchido com o uso do FC Porto do território e da bola que tem a mais, sem dinamismo ou engenho para se desfazer da muralha de corpos madeirenses, em duas linhas cerradas, que se formam sobre o desfigurado relvado.

A jogo terminaria inclinado, o declive cada vez mais acentuado para a baliza do Marítimo, já com os pedaços de talento nos dois jovens canhotos do FC Porto a se acrescentarem à aparente tendência de tentar desbravar o resultado pela força jeito individual em vez do jeito de um plano coletivo. Já nos descontos, Fábio Vieira curvaria um livre direto que passou perto da barra; e Francisco Conceição, deixado no um para um, picaria a bola que um ressalto fez embater no poste da baliza.

O jogo não foi bom para quem o jogou, nem para quem o viu, condições que nem sempre comungam sem que isso signifique prejuízo de uns em detrimento de outros. O jogo foi mau, como Sérgio Conceição subliminarmente suspeitara quando disse que duvidava de “grandes jogos em maus relvados”. Nos Barreiros, as bolas deixaram de morrer na relva e todas espernearam com vida, o que explica muita coisa, mas não desculpa tudo.