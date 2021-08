Sérgio Conceição: “Uma equipa com um relvado destes não quer proporcionar um bom espetáculo, nem está preocupada com a evolução do futebol”

A análise ao jogo

"Acho que fizemos, no global, um jogo muito competente. Primeira parte avassaladora, não deixando sequer o Marítimo chegar ao nosso terço defensivo, com qualidade na posse e circulação de bola e, também, na reação à perda. Criámos situações para chegarmos ao intervalo a ganhar por dois ou três golos de diferença.

Na segunda parte, é verdade, um bocadinho mais confusa e com muitas faltas. Não me querendo desculpar, porque não faz parte da minha forma de ser e de estar, mas este relvado é inacreditável e, com o passar do tempo, vai piorando. Era para nós e para o Marítimo, mas quem defende está em vantagem nessa situação, porque é só tirar a bola e metê-la na frente e nós é que temos de encontrar espaço, desequilíbrio e forma de chegar ao golo.

Obviamente, a equipa que está a defender e luta pelo pontinho, fica a vida mais facilitada. Volto a dizer: não quero, de maneira nenhuma, desculpar com isso, mas uma equipa que tem um relvado destes não quer proporcionar, com certeza, aos seus adeptos um bom espetáculo de futebol, nem está preocupada com a evolução do futebol português".

Fica difícil colocar os apoios para quem quer desequilibrar e encontrar soluções e, mesmo assim, encontrámos soluções. A forma como nós facilmente perdíamos o equilíbrio... De qualquer das maneiras, fizemos um bom jogo, acho que a equipa esteve bem e os jogadores tiveram a atitude correta. Faltou-nos na segunda parte ter mais bola, o que não era fácil pelas condições que já frisei".

Marcano como lateral esquerdo

"Tem dado boas indicações, não é que chegasse a esta semana e treinasse naquela posição, até porque, ficando ele mais baixo e mais por dentro, damos a largura de que o Luis Díaz tanto gosta no jogo, já há algumas semanas que trabalhamos isso e achei que fosse o momento certo. Fez um bom jogo, está de parabéns, pena que, neste seu regresso, não possamos celebrar uma vitória".

Francisco Conceição ainda caiu na área nos descontos

"Ainda não vi o lance, nem fui para o balneário. Aquilo que me pareceu é que gera alguma dúvida e, havendo dúvida, no mínimo, tem de se verificar se realmente há toque ou não. Do banco pareceu-me, do que o Francisco estava a dizer também. Fica ao critério do árbitro, dar ou não dar penálti".

A primeira perda de pontos

"Estaria preocupado se a equipa não estivesse consistente como está. Somos um adversário muito difícil, vamos dar muita luta porque somos fortes, temos uma equipa com ADN Porto e vamos dar luta até ao fim".