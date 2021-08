Sérgio Conceição e o sorteio da Champions: "O Klopp riu-se e é normal que se ria. A palavra que me vem à cabeça é equilíbrio"

Arouca

“É uma equipa que vem de uma excelente temporada da 2.ª Liga. É sempre um clube que é sempre difícil. Tem sempre boas individualidades. No seu modelo habitual, 4x3x3, tem gente que é capaz de explorar os espaços porque tem gente rápida na frente. É uma equipa bem organizada, com um meio-campo interessante. Dois laterais com dinâmica ofensiva interessante. O Evangelista tem feito um bom trabalho”

Liga dos Campeões

“O Klopp riu-se e é normal que se ria. Olhar para o grupo com positivismo… vamos ter tempo de falar com essas equipas fantásticas que estão na Liga dos Campeões. Nós como FC Porto vamos dar uma boa imagem, como um dos clubes que tem mais presenças nesta competição e onde já demos mostras de sermos muito competitivos. Aquilo que é o meu sentimento e olhando para o grupo a palavra que me vem à cabeça é equilíbrio. São quatro grandes clubes da Europa e é se calhar o grupo que tem mais equipa que ganharam mais vezes a Liga dos Campeões, todas somadas. Em termos de momento atual há grandes diferenças de orçamentos que nós já conhecemos, mas não é isso que entra em campo, senão o Arouca… o orçamento do Arouca e o nosso também é muito diferente”

Jogadores na Seleção Nacional

“Fico muito satisfeito, o grupo ficou muito satisfeito com a primeira chamada do Otávio e do Diogo Costa. Para os dois é muito merecido, é um trabalho deles, principalmente deles. A estrutura que o acompanha aqui diariamente permitiu que eles chegassem a um patamar onde fosse possível chegar à Seleção Nacional”

Resposta

“O jogo passado é isso mesmo, passado. Mas temos de trabalhar em cima desse jogo e trabalhar a equipa para ganhar o próximo. O próximo jogo é sempre para ganhar, independentemente dos outros jogos. Na Madeira foi um jogo muito positivo na minha opinião”

Wendell

“Está cá há uma semana. Quando acharmos que está integrado no grupo, num clube como é o FC Porto, nos princípios da equipa, vai ter as mesmas oportunidades que os outros têm”

Mercado

“Costumo dizer que o mercado fica à porta, continuo a dizer isso convictamente. Os jogadores estão a trabalhar para serem convocados e é com isso, com o que vejo diariamente, que faço a convocatória, escolho o onze inicial e os jogadores que vão para o banco. Da minha parte, foco total. Da parte dos jogadores, foco total também. Aquilo que tenho falado com o presidente é que por agora as coisas estão tranquilas mas até ao último dia não se sabe o que pode acontecer”

Luis Diaz e Uribe na seleção da Colômbia

“É um problema. O último jogo é dia 9 e o jogo com o Sporting será dia 11. Nós contamos com isso, sabemos que o tempo é curto. Vamos ter a oportunidade de falar com os atletas e com as diferentes federações para estarmos todos em sintonia. As seleções são importantes, mas na minha opinião o clube é mais”