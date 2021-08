As tardes felizes de Luis e Mehdi (e o golo como descomplicador)

O futebol tem sempre daquelas coisas, muito populares, dogmáticas, infalíveis. Uma delas é que não se mexe numa equipa que ganhou, um mito que morreu de velhice, mais nos clubes do que nas bancadas e nos cafés. Esta tarde, no Estádio do Dragão, estiveram duas equipas que apostaram no mesmo 11 que na jornada anterior, em que tiveram sortes diferentes. O FC Porto empatou com o Marítimo, na Madeira, e o Arouca finalmente ganhou os primeiros pontos. Uns não mexem porque viajam no comboio da alegria fugaz, aproveitando confianças adocicadas, do outro lado trata-se também de não deixar cair ninguém, evitando assinalar futebolistas.

E assim começou o jogo, com algumas convicções imutáveis.

O FCP de Sérgio Conceição, com Iván Marcano pela esquerda, começou desconectado, tanto que aos 18 minutos Sérgio Oliveira, Vitinha e Fábio Vieira já estavam a aquecer. O meio-campo não pegava no jogo, havia um ou outro lance do endiabrado e quase imparável Luis Días, pela esquerda. A pressão também não estava nada especial, já que o Arouca ia conseguindo ligar algum jogo, ainda que sem veneno, mas com bravura.

Que haja um Valderrama em campo e que jogue bem é digno de registo. O espanhol, ex-Huesca, demonstrou bom toque de bola, resistência à pressão e alguma liderança, pelo menos a julgar pelos braços que indicam caminhos e ideias. Eugeni mostrou nível, tal como Pedro Moreira e Leandro Silva, o meio-campo visitante apresentou-se a bom nível.

O golo do FCP chegaria finalmente, não que fosse o mais esperado pelo jogo que ia produzindo, até porque Bruno Costa e Otávio estavam demasiado discretos (o futuro internacional português teve mais acerto nas tarefas defensivas), mas assim funciona a lei do mais forte. Mateus Uribe começou a jogada e finalizou-a (24').

E, aqui, o FC Porto deu com a tecla, como se afastasse as dúvidas. A pressão afinou e descobriram-se mais espaços, até na profundidade, assim como se encontraram mais homens com as camisolas iguais para passar a bola.

Foi sem surpresa que o 2-0 chegou: Marcano recuperou a bola, tocou para Luis Díaz e o colombiano, confirmando que a vida lhe corre bem, picou a bola por cima da defesa e isolou Mehdi Taremi, que levou a bola até escolher o melhor lado, 2-0. O avançado iraniano, o melhor marcador dos portistas na época passada, estreou-se a marcar nesta edição da liga.

MIGUEL RIOPA

O futebolista do Irão está muito confortável e demonstra em todos os jogos que sabe fazer tudo: marcar golos, atacar espaços e jogar com os colegas. É muitíssimo completo, está num bom momento. É um jogador de alto gabarito.

A segunda parte seria semelhante, apesar de algum afrouxamento caseiro pontual no equador deste segundo tempo. O FC Porto é aquela equipa que é muito desconfortável para qualquer rival, pela pressão que impõe, pelos homens que mete na frente, mesmo que não haja aquela fineza com a bola. Mais tarde entrariam Fábio Vieira, Vitinha e Francisco Conceição para eventualmente refinarem a equipa nesse capítulo.

Quando faltava menos de meia hora para o final, um livre lateral encontrou o pé esquerdo de Pepe, que cruzou como quem bate na baliza. A bola foi contra Iván Marcano e entrou na baliza de Fernando Castro, 3-0.

No bloco de notas dos bons sinais moram sem dúvida André Bukia, o extremo do Arouca, Taremi, solidário e generoso como é hábito, o irrequieto João Mário e também a entrada de Pepê, que até fez um golo e ficámos a saber como se veste aquele sorriso feliz, mas Taremi, o assistente, estava fora de jogo. Mas aquele sorriso, lá está, até por algumas arrancadas e um toque de calcanhar maroto, está em cada esquina de cada relvado, de cada jardim com balizas.

Já o nível de Luis Díaz, supostamente alvo do interesse do Everton de Rafa Benítez, é uma coisa muito boa de se testemunhar. Diogo Costa, convocado para a seleção nacional, teve pouco trabalho, mas foi demonstrando segurança e competência.

Wendell, acabadinho de chegar da Bundesliga, teve direito à estreia, já quando o jogo se encaminhava para o fim - Zaidu estava fora dos convocados, tal como Jesús Corona, provavelmente de saída do clube.

O FC Porto volta a vencer, alcançando assim o Estoril Praia na liderança, com 10 pontos. O Arouca soma a terceira derrota em quatro jogos, depois de ter perdido com Estoril e Benfica e de ter vencido o Famalicão, o adversário do Sporting esta noite (20h30).