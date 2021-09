FC Porto critica Fernando Santos por ter convocado Diogo Costa e não o ter utilizado: “Há coisas incompreensíveis nas seleções”

O FC Porto mostrou-se revoltado com a falta de uma “salvaguarda aos clubes que têm vários atletas ao serviço das seleções”. O clube dá o exemplo de Espanha como positivo sem que, no entanto, entre em detalhes.

“A densidade competitiva destas datas internacionais é absurda,” refere o comunicado publicado na newsletter “Dragões Diário”. Segundo o clube, os jogadores cumprem “270 minutos no espaço de uma semana” e destaca a gravidade de “regressarem aos clubes a menos de 48 horas de compromissos importantes”.

Por esta razão, a “gestão do calendário desportivo é de uma falta de noção gritante de quem gere o futebol e de uma falta de respeito imensa” pelos clubes que, afinal, são “quem paga o salário mensal dos atletas”.

Fernando Santos, antigo treinador do clube, também é visado pelo FC Porto. Em causa está a chamada, pela primeira vez, do jovem guarda-redes Diogo Costa à seleção principal. “Que sentido faz que um jogador de 21 anos seja convocado para a seleção nacional pela primeira vez, sujeito a viagens longas e desgastantes e não seja utilizado um único minuto em três jogos, um deles particular e o outro mais do que resolvido a meio da segunda parte?”, pode ler-se.

A newsletter termina com uma pergunta irónica: “O azar dele terá sido o colega da mesma posição não ter visto um amarelo para ser substituído?”.