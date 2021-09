Sérgio Conceição: "Houve com certeza algumas pessoas a admirarem-se com o onze inicial mas isso já faz parte"

Jogo equilibrado

“É um ponto conquistado, nós queríamos conquistar os três. Sabíamos da dificuldade do jogo, da qualidade individual e coletiva desta equipa. Foi um jogo, como eu esperava, muito competitivo. Houve muito equilíbrio”

Onze

“Na 1.ª parte houve mais domínio do Atlético, a 2.ª parte mais dividida mas sempre nós com mais perigo. Penso que houve situações mais claras para nós. De realçar o trabalho dos jogadores, na estratégia para o jogo. Com certeza algumas pessoas a admirarem-se do onze inicial mas isso já faz parte, cabe-me a mim em função do que eu vejo diariamente, da competição que estamos a disputar e da equipa que temos pela frente. Temos de olhar com humildade e respeito para o adversário”

Laterais e substituições

“Zaidu tinha amarelo e foi um jogo em que eu senti que o árbitro estava a dar cartões com facilidade aos jogadores do FC Porto. Não podíamos arriscar a inferioridade numérica. Os laterais tinham o papel de saltar para a largura com inteligência e velocidade. O João Mário tem feito um início de época fantástico, mas com desgaste, e achei que a experiência do Corona e a frescura e velocidade do Zaidu pudessem ser interessantes”