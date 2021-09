Uma adaptação e um regresso na defesa do FC Porto para o jogo com o Atlético Madrid

É com Corona na defesa e com Zaidu de regresso ao lado esquerdo que o FC Porto avança para a estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, onde João Félix é titular no Atlético Madrid.

Toni Martinez está também de regresso ao onze do FC Porto.

O onze do FC Porto: Diogo Costa, Zaidu, Pepe, Mbemba, Corona; Grujic, Uribe, Otávio, Luis Díaz; Taremi, Toni Martinez

O onze do Atlético Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Gimenez, Felipe, Hermoso; Koke, Kondogbia, Carrasco, Lemar; Suarez, João Félix

Siga o Atlético Madrid - FC Porto na Tribuna, a partir das 20h.