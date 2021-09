Para Barcelos, continuam os miúdos em campo

Correu tão bem frente ao Moreirense que Sérgio Conceição não vai tocar: Vitinha e Fábio Vieira vão manter a titularidade para o jogo com o Gil Vicente.

O onze do FC Porto apenas uma alteração, com Corona a regressar à posição de lateral-direito, no lugar de João Mário.

O onze do FC Porto: Diogo Costa, Corona, Mbemba, Marcano, Wendell; Uribe, Otávio, Vitinha, Fábio Vieira; Luis Díaz e Taremi



O onze do Gil Vicente: Frelih; Zé Carlos, Rúben Fernandes, Lucas Cunha, Talocha, Pedrinho, Vítor Carvalho, Murilo Souza, Fujimoto, Fran Navarro e Samuel Lino

Siga aqui o Gil Vicente - FC Porto da 7.ª jornada, a partir das 21h15.