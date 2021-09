Sérgio Conceição: "Faltou-nos algo na 1.ª parte. A 2.ª parte já foi mais perto daquilo que somos"

O que faltou na 1.ª parte

“Faltou-nos algumas coisas, sinceramente. Entrámos e fizemos o golo, aos 18’ temos uma dupla ocasião e depois sofremos de pénalti. O resultado naquele momento era justo, porque o Gil Vicente cada vez que chegava ao último terço criava-nos perigo. Não estávamos bem, a equipa estava muito larga. Com bola alguns jogadores a não interpretarem bem o que queríamos. Houve espaço para o adversário explorar. Nós estávamos alertados para isso, para a boa organização e o jogo sempre difícil em Barcelos. Faltou-nos algo na 1.ª parte”

Melhorias

“Na 2.ª parte já foi mais perto daquilo que somos, muitas situações no último terço, uma ou outra situação clara. O resultado é justo. Valeu pela 2.ª parte”

Substituições

“Não tirei o Vitinha e o Fábio por estarem a jogar mal, estávamos a precisar de outra coisa no jogo. Ao meter o segundo avançado de raiz pediam-se outras coisas no corredor central. Fomos sempre mexendo conforme eu acha que podia dar mais à equipa. Parabéns a quem entrou, porque é sinal que temos um grupo forte, que toda a gente está com o mesmo intuito e quando é assim, aos 90’ ou no início do jogo, acabamos por ser felizes. Valeu pelo reagir a uma situação desfavorável e os três pontos”