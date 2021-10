Sérgio Conceição: "Parece que caiu o Carmo e a Trindade, acho bem e gosto disso. O FC Porto é uma equipa habituada a vencer"

Paços de Jorge Simão vs. Paços Pepa

“No geral, continua uma equipa bastante competente. É verdade que saiu um ou outro jogador, mas a maior parte dos jogadores que tiveram bem no ano passado continuam lá. Tem muitos jogos esta época, dá-lhes a possibilidade de estarem jogados, de perceberem aquilo que são as dinâmicas da própria equipa. Vejo uma equipa com qualidade que, com certeza, não tem nada a perder e vem aqui ao Estádio do Dragão tentar aproveitar o nosso momento, porque é mesmo assim, no pós-Champions. Penso que é isso que vai acontecer.”

Pós-Liverpool

“Fui a voz do descontentamento geral que provocou a derrota contra o Liverpool, só e mais nada.”

Mensagem para Paços: passou?

“A mensagem que foi passada é a mesma mensagem que é passada há quatro anos, porque existe uma base de comprometimento aqui no clube. Há certos princípios que têm de ser respeitados, é dentro desses princípios que nos focamos. Depois há estratégias para jogo, preparação para jogo e aí o único responsável por não conseguirmos ter um resultado positivo no último jogo da Champions sou eu. Se calhar, em três anos, comigo e alguns jogadores que aqui estão, foi sempre foi enaltecida essa boa campanha internacional que tivemos, mesmo há bem pouco tempo derrotando o [futuro] campeão da Europa, o Chelsea. Fomos a única equipa a tirar pontos ao City. Ganhámos a equipas poderosas como a Juventus. Agora parece que caiu o Carmo e a Trindade, acho bem e gosto disso. O FC Porto é uma equipa habituada a ganhar e vencer.

As pessoas têm de perceber que este Liverpool perdeu por 7-2 contra uma equipa média, o Aston Villa. Há resultados e há jogos, dentro do que é a preparação e contexto para esses mesmos jogos, em que há situações que umas controlamos, e sou o principal responsável, e outras que não controlamos. Acontece. Eu não queria que acontecesse. Não há implicações [para o jogo com o Paços de Ferreira]. Foi analisado o que não foi feito, falei com os jogadores da mesma forma que falo há quatro anos. Falei com a imprensa, talvez esteja habituada a levar com um ou outro bluff por parte de quem analisa os jogos. Eu não, eu meto sentimento cá fora, se é mais correto ou menos correto. Foi algo disparatado o que eu disse? Foi o meu sentimento, que eu falei com os jogadores. Sou o principal responsável, estou a dar a cara. Há coisas que temos de analisar e perceber o porquê de não acontecerem determinadas coisas que estavam planeadas. Essa é a mensagem, da mesma maneira que passei para a imprensa, passei para o grupo de trabalho. Não posso ter uma mensagem e aqui outra, eles veem. É verdade que há uma ou outra situação que possa sair de uma forma exagerada no momento, é o que passo aos jogadores. Não abdico das minhas convicções, sou uma pessoa que graças a Deus seguiu sempre, bem ou mal, aquilo que são essas convicções. E não abdico por ambientes, pressões ou qualquer tipo de situações. Sou assim e vou continuar assim.”

Jogo

“Estou preocupado com a equipa do Paços [diz também vários nomes de jogadores], o que faz o Jorge Simão quando está com o resultado negativo, o que provoca durante o jogo aos adversários. É o nosso foco, meu e dos jogadores. A partir do momento que temos um jogo como tivemos, da mesma forma que ganhamos, a partir do momento que analisamos esse jogo, acabou. Há outro. O futebol é um recomeçar constante. É dessa forma que funcionamos aqui. Agora, fica mais fácil quando o ambiente se proporciona para que isso aconteça de uma forma mais leve. Aqui não é o caso. Estou a falar do ambiente que se cria à volta da equipa, fora e dentro.”

Pepe vai jogar?

“Vocês devem saber, o “Record” deve saber. Vocês escreveram e sabem quem vai jogar. Pergunte ao seu diretor. Vocês sabem. Mas digo já aqui: o Diogo Costa vai jogar amanhã [sábado].”

Críticas

“São o que são. Não quero muito puxar disto ou daquilo, não faz parte da minha maneira de ser. Vocês perguntaram-me na antevisão para o último jogo do Liverpool sobre a experiência, a experiência. Falei da nossa experiência [dá exemplos]. No Liverpool saíram três jogadores, nós tínhamos três que estiveram no último jogo com o Liverpool. As pessoas não olham para isso, nem querem saber. E a mim não me interessa que não querem saber. É o quinto ano, já satura, é a minha cara, é capaz de criar algum incómodo. As pessoas estão sempre à procura de coisas diferentes, quando às vezes as coisas diferentes são más e o que temos em casa é o melhor.”