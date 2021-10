Um FC Porto renovado para defrontar o Sintrense

As primeiras eliminatórias da Taça de Portugal costumam ser palco de mudanças nas equipas, com os treinadores a darem espaço aos futebolistas com os quais menos têm, até ao momento, contado. Ora, o onze do FC Porto para jogar contra o Sintrense, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, é exemplo disso.

Assim, Sérgio Conceição aposta para a equipa titular em nomes como Marchesín, guarda-redes que ainda não tinha somado qualquer minuto esta época, Manafá, Fábio Cardoso e Evanilson, que só têm, cada um, um encontro como titular neste temporada, ou Pepê, que realizará a sua estreia no onze inicial do FC Porto.

Onze do Sintrense: Diogo Garrido, Martim, Tahar El Khalej, Danilson, David Teles, Luís Mota, Gabriel, Cascão, Flávio Cristóvão, Hélio Varela e António Alves

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell; Sérgio Oliveira, Bruno Costa; Francisco Conceição, Otávio, Pepê; Evanilson

Aquele o jogo, minuto a minuto, aqui, na Tribuna Expresso