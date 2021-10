FC Porto anuncia renovação de contrato de Diogo Costa até 2026

O FC Porto anunciou, através das suas redes sociais, a renovação de contrato de Diogo Costa até 2026. O jovem guardião, de 22 anos, prolonga assim a sua ligação ao clube no qual fez a formação por mais quatro temporadas, visto que o contrato do português terminava no final da presente época.

Após ter realizado a sua formação nos escalões jovens do FC Porto, Diogo Costa estreou-se pela equipa principal em 2019-20, tendo feito 15 partidas ao serviço do conjunto de Sérgio Conceição nessa campanha. Em 2020-21, o jovem somou 10 encontros pelo conjunto portista e, na presente temporada, Diogo Costa tem-se assumido como titular da baliza dos "dragões", tendo sido titular nas oito jornadas da I Liga já disputadas, bem como nos dois compromissos da Liga dos Campeões.

A continuidade que o guarda-redes tem tido na baliza dos azuis e brancos valeu-lhe, já, a estreia na seleção principal de Portugal. No amigável contra o Catar, Diogo Costa somou a primeira internacionalização pela equipa orientada por Fernando Santos.

Desde muito novo tido como uma promessa das balizas nacionais, Diogo tem um percurso de excelência ao nível dos escalões jovens. Com 66 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal, o guarda-redes sagrou-se campeão europeu de sub-17, em 2016, e sub-18, em 2018. Ao serviço do FC Porto, conquistou a Youth League em 2018-19.

Na cerimónia de renovação do contrato, Diogo Costa disse ser "sempre uma honra enorme representar o clube do coração", prometendo "dar tudo por este clube e pela equipa". Por sua vez, Pinto da Costa recordou que o "FC Porto tem tido ao longo da sua história grandes guarda-redes", lembrando nomes como Siska, Barrigana, Vítor Baia, Helton ou Mlynarczyk e acreditando que "o Diogo representa o presente e o futuro", dizendo ter " a certeza que vamos ter muitas alegrias com a colaboração" do jovem português.