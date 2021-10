Sérgio Conceição e a vitória em 1996 no San Siro: “É um passado bonito. Se calhar foi uma das melhores equipas de sempre do Milan”

Duelo com AC Milan

“Queremos fazer um bom jogo e ganhar. Este jogo é o mais importante porque é o que vamos ter amanhã [terça-feira]. Os dois que passaram, passaram. Cada vez que nos vamos aproximando do final, para decidir quem é que passa esta fase de grupos, mais importantes se tornam os jogos. Amanhã [terça-feira], independentemente do resultado, nada vai ficar decidido, mas aquilo que nós queremos, perante um adversário que toda a gente conhece e que é dos mais titulados, é fazer uma boa exibição e principalmente ganhar.”

É difícil mudar chip de Sintrense para Milan?

“Poderá ser mais difícil o contrário: passar do Milan para o Tondela. Acho que isso cada vez mais tem de fazer parte daquilo que é a nossa gestão, do nosso programa como equipa técnica, com gente de diferentes departamentos que trabalham connosco eque nos ajudam para que o jogador esteja sempre ao mais alto nível. Estou a falar a nível técnico, tático, físico, mas depois é muito importante também a nível emocional, há esse trabalho. Tendo eu experiência como ex-jogador, para estes jogos não é necessário um grande trabalho nesse sentido. É sim, às vezes, [preciso] baixar um bocadinho o que é a euforia que possa haver para o jogo. É importante estarem corajosos para o jogo, entusiasmados, com muita vontade de ir lá para dentro, juntando a essa vontade o discernimento para poder meter em campo o que se trabalha e o que é preparado em termos estratégicos. E, depois, cada um ser fiel ao que o Matheus [Uribe] estava a dizer: identidade da equipa, que não podemos perder nunca. Podemos não ganhar o jogo, mas perder a identidade nunca.”

Aquele 3-2 Milão, em 1996

“Lembro-me desse jogo porque falaram na imprensa, não é uma coisa que eu vá buscar ao passado, sentimentos para me motivar ou pensar em algo positivo para este jogo. O que me dá essa motivação é entrar aqui de manhã, preparar o jogo da melhor forma, dentro do pouco tempo que temos para o fazer, e conseguir passar aos jogadores aquilo que eu acho que é importante para o jogo, além da tal identidade, das tais características que queremos que a equipa tenha diariamente, não só nos jogos, mas principalmente no dia a dia, estou a falar nos treinos. Isso, para mim, é que motiva, que determina a minha alegria diária em estar aqui. Tudo isso que falou [do 3-2 em Milão], é verdade, é um passado bonito, nomeadamente essa fase de grupos em que tivemos a possibilidade de passar à fase seguinte, com uma das melhores equipas, se calhar, de sempre do Milan. São recordações, são boas recordações, tenho outros não tão boas [risos]. Faz parte do que é a carreira de cada um.”

Foco e concentração

“Independentemente de os jogos serem positivos ou negativos, há sempre ilações a tirar, há sempre situações dentro do que é a dinâmica de jogo que correm bem e outras menos bem. Andamos sempre a trabalhar em cima disso. Acho que a concentração, o foco, tem de ser na Liga dos Campeões e em todos os jogos. Tivemos uma jornada, na Taça de Portugal, onde se viu algum equilíbrio entre equipas de escalões secundários e do escalão acima exatamente porque há ali mais alguma coisa do que só a qualidade técnica, na minha opinião, e é o que vem sempre cá para cima quando não existe esse tal foco e concentração. Não é só em jogos da Liga dos Campeões. Obviamente que, quando defrontamos adversários que aproveitam o mínimo erro e não falham, não são precisas precisas cinco ocasiões para fazerem um golo, isso vem mais cá para cima. Estamos na melhor prova de clubes do mundo, temos de saber estar em todos os momentos com essa concentração e foco.”

Milan e as reviravoltas sofridas [Liverpool e Atlético]

“Vi um Milan muito forte. No campeonato ainda não perdeu e já jogou com a Juventus, Lazio e Atalanta, que normalmente estão até na Liga dos Campeões ou competições europeias. É uma equipa fortíssima que esteve a ganhar em Liverpool e que esteve a ganhar ao Atlético. Olhamos para o jogo, e olhámos para para esses jogos também naquilo que foi a preparação deste [de terça-feira], olhando para o que são os pontos fortes, algumas das fragilidades que o Milan também possa ter, uma ou outra ausência que pode mudar aqui e acolá a sua dinâmica de jogo. [No fundo], olhar para o Milan no que é capaz de fazer, nas suas individualidades, que são muitas e de grande qualidade. A nossa equipa é que é mais importante. Independentemente de quem defrontarmos, temos de ser iguais a nós próprios, para nos equilibrarmos naquilo que são essas forças, de teoricamente termos um plantel não tão apetrechado de gente de grandíssimo nome, também temos jogadores de altíssimo nível. Mas é nesse equilíbrio, dentro daquela que é a nossa organização de jogo e identidade como equipa, que nos focamos.”

Mbemba

“Está melhor, pode ser uma opção para o jogo. Cada hora, cada dia, que passa é importante na sua recuperação.”

Zlatan

“Não sei se vai jogar ou não. Independentemente de ser o Zlatan, Messi ou Cristiano - estamos a falar dos melhores jogadores do mundo -, uma equipa não é aquilo que é um jogador. O Zlatan é um jogador poderoso fisicamente, com uma qualidade técnica acima da média. É uma referência no futebol mundial, assim como o nosso Pepe, como outros jogadores de grande valia, já com muita experiência. Estamos atentos a isso. Sabemos onde o Zlatan gosta de jogar e onde gosta de pisar, onde se sente confortável, o que temos de fazer para que não se sinta tão confortável no jogo. Isso, para nós, é que é importante, olhar para ele dentro do que é uma organização, uma dinâmica de equipa do Milan. Gostamos sempre de defrontar os melhores do mundo. Acredito que o Zlatan é um dos melhores jogadores do mundo.”

Milan [Conceição respondeu em italiano]

"É uma equipa positiva, que sabe jogar, de grandíssimos campeões. Penso que vai faltar um ou outro jogador, que a nível de dinâmica é importante, mas há outros. É uma equipa cheia de campeões e de jogadores com qualidade. Penso que será um jogo em que, quem defender melhor, estará mais perto de vencer.”