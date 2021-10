O FC Porto quer vender parte das ações da SAD? Clube diz que “não anda à procura de investidores”

Primeiro, no final da última semana, teria sido uma suposta admissão de John Textor para com responsáveis do Benfica, indicando que fora abordado por dirigentes do FC Porto para, ao invés, investir na SAD portista, chegou a escrever o "Record". Depois, já esta segunda-feira, a "Bloomberg" noticiou que é a própria SAD do clube que está à procura de interessados em comprar uma fatia minoritária na estrutura acionista.

Fonte oficial do FC Porto afirmou à Tribuna Expresso, contudo, que a administração do clube "não anda à procura de investidores", apesar de o site americano ter avançado que já estaria a trabalhar com a Certus Capital Partners, uma empresa sediada em Londres cujo trabalho é captar investimento para outras empresas.

A "Bloomberg" escreveu que o clube já teria recebido manifestações de interesse por parte de vários investidores e que estaria disposto a vender apenas uma fatia minoritária da sua estrutura que, atualmente, tem o FC Porto clube como maior acionista singular (74,59%) da SAD, seguido dos irmãos Oliveira — António tem 7,34% das ações e Joaquim detém 6,68%.

Na semana passada, o "Record" chegou a avançar que John Textor teria comunicado a responsáveis do clube da Luz que fora contactado para antes investir no FC Porto. No dia seguinte, o empresário americano que tem um acordo com José António dos Santos, conhecido por 'Rei dos Frangos', para lhe comprar os 25% de ações da SAD do Benfica, assegurou ao "Correio da Manhã" que não tinha "qualquer interesse" em investir na SAD portista.