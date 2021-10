Sérgio Conceição e o "trabalho importante" que há a fazer com Fábio Vieira: "Há 88 minutos de jogo que não são com bola, são movimentação"

Ambição de conquistar Taça da Liga

"A nossa ambição é a mesma em todos os jogos e competições. Aqui é chegar à final four, como fizemos nos últimos quatro anos, e ser um pouco mais competentes nessa fase. Fizemos duas meias-finais e duas finais, a ambição é ganhar"

Análise a um Santa Clara que mudou recentemente de treinador

"Estivemos a observar o que foi feito por este treinador, não só na partida em Leiria mas também neste último jogo em Famalicão. Estivemos a perceber que diferenças existem deste Santa Clara para o Santa Clara do Daniel Ramos, mas vamos hoje para os Açores com a ambição de ganhar este jogo, que é decisivo"

É uma partida para rodar a equipa?

"Nós aqui não damos minutos a jogadores menos utilizados, os jogadores têm de conquistar esses minutos. Depois temos de olhar para vários factores, que estão relacionados com o plano estratégico do jogo e o estado físico dos jogadores, bem como o factor emocional. Se toda a gente trabalha bem, toda a gente tem a possibilidade de jogar. Falar em gestão daria ideia que nós tiramos peso ao jogo, mas não é o caso. Nós damos muita importância à Taça da Liga, que é uma competição que tem crescido ao longo dos anos e queremos muito chegar à final four. É por isso que vamos entrar com uma equipa para conquistar os três pontos, porque, se nós perdermos, estamos fora da possibilidade de ir à final four. É um jogo decisivo"

Boa resposta que a equipa tem dado apesar de algumas mudanças

"Já dissecámos o jogo em Tondela e houve muitas coisas positivas, bem como situações que não nos deixaram satisfeitos. No geral, todas as modificações que eu possa fazer não me criam incómodo porque o plantel está muito bem, excluindo o Wendell que, infelizmente, está lesionado. Todos os jogadores dão-me garantias de ter uma equipa forte. Contra o Tondela, fiz três alterações face ao jogo do Milan, uma forçada, que foi a do Wendell, e as outras por achar que, estrategicamente, era melhor para esse jogo. E poderão surgir mais mudanças por acharmos que é o melhor para ganhar ao Santa Clara"

FC Porto nunca venceu a Taça da Liga.

"Claro que gostava de ganhar. Nós somos quase obcecados por ganhar títulos e claro que ficaria satisfeito se pudesse oferecer este ao presidente"

Fábio Vieira já leva cinco assistências. Tem havido trabalho específico com ele?

"Esse é o tipo de trabalho que não se deve fazer com o Fábio, porque já é dele, é natural, essa qualidade ele tem. Há outro trabalho importante a fazer. Claro que o espaço que ele pisa é importante, para estar próximo de definir bem e assistir os colegas, mas isso faz parte do talento dele. Os jogadores mais criativos têm nesse momento o momento deles, mas claro que nós lhes podemos indicar qual é o caminho e aí ele tem de respeitar a ideia do treinador. Mas o resto é qualidade individual do Fábio. É preciso é trabalhar em tudo o resto, porque há 88 minutos que não são com a bola, são movimentação, mesmo quando a equipa tem bola, não é só bola no pé"

Há dificuldades em motivar equipa para jogo como este?

"É uma competição nova, vai na 15.ª edição, mas não me parece que seja um parente pobre. Eu vejo a competitividade na final four e vejo as equipas com muita vontade de ganhar, usando os jogadores mais utilizados para ganhar a competição"

Preocupa-o o impacto das viagens nos jogadores internacionais?

"Preocupa, até porque no último período em que os jogadores foram para as seleções eu não pude contar com três jogadores no encontro contra o Sintrense e, com todo o respeito que tenho pelo Sintrense, o grau de dificuldade é menor do que jogar contra uma equipa da I Liga. Preocupam-me as viagens e os minutos jogadores pelos jogadores. Também temos de olhar para os períodos de férias, que para muitos foram bem curtos. E os jogos que teremos até à paragem serão quase todos fora. Nós tentamos ao máximo minimizar uma situação que pode ser preocupante"