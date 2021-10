Sérgio Conceição: “Parabéns ao Santa Clara, foi melhor em alguns capítulos fundamentais para se ganhar um jogo de futebol”

A análise ao jogo e à derrota

"Quando uma equipa vence por 3-1 há sempre mérito de quem ganha e demérito de quem não faz mais para ganhar o jogo. Entrámos bem na partida, a controlar. Uma falta sobre o Marcano na primeira vez que vão à baliza, na zona onde ele tem de estar, na primeira zona onde ele é fortíssimo, saiu uma segunda bola na qual sofremos o golo.

Entretanto, já tínhamos criado uma ocasião para fazer golo e fomos ineficazes em algumas situações para, seguramente, não perdermos este jogo. Mas, ao mesmo tempo, temos de dar mérito ao adversário. Os jogadores do Santa Clara, principalmente quando se viram a ganhar, tiveram uma boa agressividade no jogo muito interessante, sempre muito focados e concentrados nas suas tarefas e nós não estivemos tão bem nesse capítulo.

Obviamente que o responsável sou eu, assumo-o. Num momento chave do jogo, o adversário aproveitou e fez os golos, nós tivemos ocasiões mais do que suficientes para darmos a volta, mas penso que, dentro daquilo que é o futebol hoje em dia, essa concentração competitiva, esse foco, essa forma de estar sempre alerta no jogo, esse não cometer erros individuais como cometemos, é fundamental.

Parabéns ao Santa Clara, que foi melhor do que nós em alguns capítulos que acho que são fundamentais para se ganhar um jogo de futebol".

As substituições ao intervalo

"Não são pesos-pesados. Como viram, mudei praticamente 10 jogadores porque o grupo me dá essa garantia, percebendo que as rotinas e os automatismos do que entraram não estão tão bem oleados, mas isso é óbvio e evidente, não estou aqui a desculpar-me com isso, porque eles têm qualidade e nós temos qualidade de darmos mais do que demos".

Disse que queria dar a Taça da Liga a Pinto da Costa

"Ao presidente, ao clube. É a primeira vez [que falha a final four] e temos que dar os parabéns ao Santa Clara, que fez um bom jogo e com ingredientes essenciais para se ganhar jogos.