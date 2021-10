Sérgio Conceição: “Dou pouco azo a que os jogadores não sintam compromisso. E, quando não o sentem e não estão com o grupo, ficam de fora”

Dérbi depois de uma derrota

"Houve tempo, vamos jogar ao quarto dia, não é por aí. Um dérbi é sempre um jogo apetecível para todos e teremos de estar ao nosso melhor nível para o ganhar"

Como foi a digestão desta derrota por parte do plantel?

"Eu não gosto nada de perder, independentemente da competição ou da importância da mesma. Podíamos e deveríamos ter feito muito mais para não sairmos da Taça da Liga, mas acho que foi um jogo em que correu tudo mal. A partir do primeiro golo, não estivemos à altura, foi um jogo em que houve muita coisa má, mas isso já foi dissecado por nós e falado por mim no final do jogo. Agora o jogo de amanhã é que é importante"

Como é que mudou o chip da derrota para a Taça da Liga para este dérbi?

"O espírito de compromisso tem de estar sempre presente no nosso trabalho e quem não o tiver não acompanha a equipa. Há característica que são básicas e fundamentais no futebol: a concentração competitiva, estar alerta no jogo, pensar que cada lance pode ser decisivo e estar sempre no limite... Isto é básico. Quando não há esse compromisso que tem de haver em tudo o que nós fazemos aqui todos os dias, fica mais difícil. Eu dou pouco azo a que os jogadores não sintam esse compromisso. E quando não o sentem, não estão com o grupo, não estão com a equipa e ficam de fora"

Estas semanas depois de derrotas são mais fáceis para motivar?

"Nada do que é o estado de espírito pode interferir na nossa preparação. Para mim é mais difícil porque não ando tão bem disposto, mas os jogadores já me conhecem e nós não andamos aqui para sermos simpáticos uns para os outros, mas sim para sermos profissionais, isso é que é importante"

Equipa não tem sido eficaz

"O futebol é apaixonante por isso. Por exemplo, o Taremi falhou três ou quatro situações contra o Milan e depois marcou três golos ao Tondela. Mas o mais importante é o processo e nós criamos muito. Claro que queremos ser mais eficazes e tirar mais proveito do bom trabalho que a equipa faz para chegar ao golo"

Sente-se condicionado a falar de arbitragem?

"Não, não me sinto nada condicionado. Normalmente, digo o que penso. Quando a APAV me meteu o tal processo, eu só disse uma opinião num determinado momento do jogo. Foi a minha opinião sobre determinado lance, mas também há opiniões sobre mim, os jogadores e os dirigentes também são criticados. Sobre os árbitros não se pode dizer que estiveram bem ou menos bem?"

Boavista costuma jogar com três centrais, mas tem vários centrais indisponíveis

"Independentemente de quem joga ou não joga, o Boavista tem sido sempre uma equipa equilibrada. O João encontrou um equilíbrio na equipa interessante, tanto que só perderam na Luz. Não joga um, jogam outros. O Boavista tem um plantel interessante, é verdade que também tem um ou outro lesionado, mas isso não vai facilitar em nada a nossa vida. Sabemos que este é um jogo diferente dos outros, por ser um dérbi. Os jogadores tendem, nestes encontros, a dar um pouquinho mais"

Rotatividade dos centrais

"Em Tondela expliquei as razões para jogar o Marcano. Tendo o Marcano à esquerda, isso modifica um pouco a nossa saída de bola. O Marcano e o Mbemba são diferentes, mas essa rotação entre os centrais é importante, até pelo historial, sobretudo do Marcano, que vem de uma lesão grave e esteve muito tempo sem jogar, o Pepe tem a sua idade, apesar de ser um profissional fabuloso. Têm todos qualidade, assim como o Fábio Cardoso"

Grujic escreveu que "no FC Porto não se perde: ou se ganha ou se aprende".

"Ele é um filósofo incrível. Ah ele disse isso? Não sabia, é muito interessante. É por aí, ele tem razão. É uma frase à Pedroto, é verdade"