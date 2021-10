Luis Díaz joga a outra coisa

O dérbi do Porto não podia começar de outra maneira: homenagem a Bernardo Tengarrinha, um futebolista que passou por FC Porto e Boavista, e que morreu este sábado, aos 32 anos. Pepe segurou uma camisola do rival, tal como Javi García, ambas com o nome de Tengarrinha. O minuto de silêncio foi substituído por aplausos e a fotografia no ecrã mostrava o homem que partiu hoje a acenar.

O dérbi do Porto não podia começar de outra maneira, já depois do apito inicial. Uma receção de Luis Díaz, banal para este futebolista, deixou logo boas sensações. Tudo aparenta ser fácil para este colombiano. O toque de bola emociona, a velocidade que imprime nas ações, sejam ofensivas ou defensivas, empolga. Há um propósito neste jogar e, assim, a equipa sorri mais vezes. Depois de algumas jogadas vistosas, não surpreendeu nada que fosse ele a inaugurar o marcador no Estádio do Dragão. Seria o oitavo golo na liga para o número 7 do FC Porto.

Depois de um amasso futebolístico nos primeiros 20 minutos - isto é, sem qualquer hipótese de reação ou saída para morder a baliza de Diogo Costa por parte do Boavista -, os homens da casa insistiram pela direita. Uribe, que celebrava o 100º jogo pelo clube e que sairia tocado, encontrou Otávio, que tocou para João Mário, na linha. O lateral atrevido cruzou e Luis Díaz, ganhando a Javi García, meteu a cabeça, 1-0. O homem faz tudo e, obedecendo ao título desta crónica, joga mesmo a outra coisa. É um belíssimo futebolista.

O FC Porto nesta altura estava muito confortável, mesmo deixando por vezes 2 para 1 lá atrás, com os autoritários Pepe (jogo 200) e Marcano (sofreria na reta final do jogo). A reação à perda da bola estava afinada, agressiva, por isso o Boavista não existia, e eram raros os bons momentos que saiam das botas do mexido Kenji Gorré. Limitavam-se a sofrer, os visitantes que não jogaram com a camisola original, sobretudo os médios Tomás Reymão e Gaius Makouta, tal era a área e os adversários que tinham de vigiar. Uribe, Otávio e Vitinha iam tomando conta da bola, pacientemente encontrando alguns espaços por dentro, ora entre eles, ora combinando com Taremi, graduado nestas andanças de ajudar os outros a jogar melhor e a oferecer opções para finalizar.

Pouco depois, após um passe sublime de Taremi, o resultado esteve perto de se aproximar da verdadeira realidade que se via em campo, quando Evanilson apareceu na cara do competente e seguro Alireza Beiranvand. Rodrigo Abascal, no momento do remate do brasileiro, empurrou o avançado com as duas mãos e condicionou aquela ação. O árbitro e VAR consideraram que não era nada. Causa alguma estranheza a opção, já que prejudica o jogador que, sendo honesto, tentou jogar e finalizar. Mas o futebol, agradecido, recompensaria o avançado brasileiro esta tarde.

Mais um menos sete minutos depois, já com o Boavista mais bem posicionado em campo e talvez com mais oxigénio no cérebro e gás nas pernas, surgiu o golo do empate. Inesperado, pois claro. Longe, longe, com a canhota mais afinada no relvado, Yanis Hamache fez um golaço e empatou um dos dérbis mais importantes do futebol português. O jogo, esquecido de grandezas, dividiu-se por momentos e o Boavista quase virou, por Petar Musa, que viu Diogo Costa esticar a perna e assinar uma grande defesa.

Evanilson, operário fiel ao ofício e conhecedor de movimentos venenosos, teve mais uma oportunidade para ser feliz, novamente depois de uma assistência soberba de Taremi. É uma dupla que vai dando com a tecla. O brasileiro desviou do guarda-redes iraniano e estreou-se a marcar na I Liga, 2-1. O futebol voltou a recompensar Evanilson logo no arranque da segunda parte: mais uma assistência de Taremi e, desta vez, o brasileiro bateu com o pé esquerdo, 3-1.

MANUEL FERNANDO ARAÚJO

Os 31 mil adeptos no Estádio do Dragão acabariam por ver, nos segundos 45 minutos, um jogo mais aberto, menos controlado por uma equipa, assim como seria testemunhada uma menor submissão dos forasteiros. Haveria também menos Luis Diaz, e isso nunca é uma boa notícia para este desporto - por outro lado, Gustavo Sauer cresceu. O Boavista, mais subido (e mantendo a linha de 5 atrás), saiu mais vezes em contra-ataque e os rapazes de Sérgio Conceição continuaram a ameaçar a goleada. A bola, que na 1ª parte esteve 70% do tempo nos pés dos futebolistas de azul, foi mais democrática.

A 20 minutos do fim, um triste Taremi foi substituído. Desolado, o iraniano não compreendia a saída de campo. Afinal, depois de alguns lances em que esteve envolvido e pediu penálti, viu-lhes todos ser negados pelo árbitro e Sérgio Conceição, irritado, perdeu a paciência, gritou “é uma vergonha” e chamou o avançado. Provavelmente, queria protegê-lo, pois recentemente o futebolista foi expulso por alegada simulação de penálti. Ainda por cima estava num bate-boca com Javi Garcia. Francisco Conceição entrou pelo avançado.

Evanilson esteve muito perto de fazer o hat-trick, quando Sérgio Oliveira (substituiu Uribe) cruzou para o avançado, era “só” encostar para a baliza deserta… mas Alireza Beiranvand desviou a bola e roubou uma tarde eterna para o rapaz que já vai sorrindo mais vezes. O brasileiro leva oito golos no clube e, segundo o “Zerozero”, quatro deles depois de assistências de Taremi. Esta sociedade vai dando lucros e promete crescer.

O jogo abrandou significativamente e o FC Porto - que não contava com Corona, Mbemba e Toni Martínez (todos na bancada) - encaminhava-se sem grandes sobressaltos para a celebração de uma data importante: um ano sem derrotas na liga. A última vez aconteceu a 30 de outubro de 2020, em Paços de Ferreira.

Sérgio Conceição, que superou José Maria Pedroto com mais vitórias no dérbi do Porto (8), promoveu ainda a estreia Danny Loader, um jovem avançado inglês da equipa B, formado no Reading. Foi campeão do mundo sub-17, em 2017. De acordo com o Playmaker do “Zerozero”, Loader é o segundo inglês a jogar pelo FC Porto: Norman Hall realizou 24 jogos pelos portistas na década de 1920.

E o miúdo marcou, pasmem-se. Luis Diaz, qual TGV pelo carril esquerdo, acelerou, deixou um ou outro rival para trás e tocou para o meio, onde Loader encostou. O sorriso do inglês era honesto.