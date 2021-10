Sérgio Conceição: “Surgiram quatro golos, podia ter surgido mais um ou outro. Hoje estivemos muito fortes”

Goleada após desaire nos Açores

“Não foi uma reação a nada, foi o que foi preparado para o jogo, o nosso trabalho, o trabalho dos jogadores, principalmente deles, que vão lá para dentro. Acho que fizemos um jogo praticamente completo, no sentido de ter momentos muito fortes, criámos muitas dificuldades ao Boavista. Fizemos o 1-0, podíamos ter feito o 2-0 e ficar a jogar em superioridade numérico [referência a penálti não assinalado a Evanilson]. Não aconteceu, aconteceu um golo no primeiro remate à baliza do Boavista. Mas fomos sempre, de uma forma segura e tranquila, com muita qualidade, à procura dos golos. Surgiram quatro, podia ter surgido mais um ou outro. Hoje estivemos muito fortes, tivemos situações em que metemos o Boavista onde não gosta.”

A chave foi ataque à profundidade?

Sabíamos o comportamento da linha defensiva [do Boavista], isso é trabalho. Já é uma característica nossa, mas descobrir o espaço e depois definir para meter os jogadores na cara do golo... esteve aí o segredo.

Substituição de Taremi

“Foi uma questão de gestão. O que posso dizer? O Taremi podia estar aqui o jogo todo e mais dois ou três nesta situação e ia ser difícil. Sofreu faltas, podiam ter sido assinaladas muitas mais. Há situações que não entendo, mas deixo para vocês. Já disse o que tinha a dizer, não me sinto condicionado para falar o que tenho de falar, nomeadamente deste ambiente que se criou em torno de dois ou três jogadores do FC Porto e também da minha opinião sobre um lance. Isto é o futebol português. Há muita falta de caráter, há corporativismo a mais em determinados setores e não me revejo. Não me vou cansar de falar, podem meter os processos que quiserem.”

Uribe, Marcano e Zaidu tocados

“Vamos avaliar, vamos perceber com o departamento médico a gravidade, principalmente da lesão do Matheus, visto que o Marcano foi entorse e o Zaidu já era algum cansaço, nada de especial.”

Corona, Martínez e Mbemba de fora

"Convoquei os 20 que estavam melhores para o jogo. Opção.”