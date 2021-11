Conceição: "É mais um excelente jogo da nossa parte na Liga dos Campeões, mas não estou contente. Detesto vitórias morais"

Se finalização tivesse sido melhor, FC Porto teria ganho?

“Não tenho a melhor dúvida. Fizemos uma exibição à altura dos pergaminhos do FC Porto. Tínhamos a lição bem estudada, percebendo que o adversário poderia mudar um ou outro jogador e entrar com uma equipa ligeiramente diferente da que defrontámos no Dragão. Mas estivemos muito bem. Entrámos muito bem no jogo, com uma pressão sobre o adversário grande, não deixando que os médios do Milan pegassem no jogo. Estávamos precavidos, fomos ousados, pressionámos alto. Roubámos uma bola a partir da pressão que deu golo e criámos mais três ou quatro ocasiões. Por mérito nosso, o Milan só criou uma oportunidade na primeira parte pelo Giroud.

Na segunda parte, por uma questão física, é normal que baixemos um pouquinho, ainda que tenhamos criado nova situação, pelo Evanilson. Sofremos num auto-golo, mas nunca baixámos os braços. Infelizmente, não conseguimos ganhar, mas criámos muitas situações para poder ganhar. É mais um excelente jogo da nossa parte na Liga dos Campeões, mas não estou contente. Detesto vitórias morais, levar só um ponto. Mas defrontámos uma equipa de grande qualidade, sete vezes campeã da Europa e quatro campeã do mundo, com grandes jogadores. Parabéns a todos"

Grujic entrou muito bem

“Ele estava completamente preparado. Hoje, durante o dia, falei com ele pela forte hipótese de ele jogar, devido ao estado físico do Uribe. Ele fez parte da preparação do jogo e sabia o que trabalhámos. Confio totalmente nos nossos médios e sei que tenho médios de grande qualidade. O Grujic fez o seu trabalho, fez muito bem o que foi pedido. Claro que, com um amarelo e o decorrer do jogo, foi caindo um pouco, mas o Grujic e todos os companheiros fizeram um grande jogo"