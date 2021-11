Duas mexidas no onze do FC Porto em Milão

As saídas de Marcano e Vitinha para as entradas de Mbemba e Sérgio Oliveira são as duas mudanças de Sérgio Conceição no onze do FC Porto para defrontar o AC Milan, na 4.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Marcano, que estava em dúvida por lesão, nem no banco de suplentes está, ao passo que Uribe, cuja presença no relvado de San Siro havia sido classificada como "muito difícil" pelo técnico, será titular. Do lado italiano, o português Rafael Leão também joga de início.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Luis Díaz; Taremi e Evanilson.



Onze do AC Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud

Acompanhe o jogo, aqui, ao minuto, na Tribuna Expresso