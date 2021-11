Conceição e as renovações: “Não me sinto mais nem menos feliz com qualquer tipo de renovação, porque nós olhamos para o plano desportivo”

Antevisão da partida

“A Taça é uma competição bonita, de que gosto particularmente. Acho que, muitas vezes, acontecem surpresas pela motivação que as equipas têm, e nós estamos alerta para isso. O adversário tem feito um trajeto muito interessante na II Liga e eu comparo as equipas mais fortes desse campeonato a muitas das que jogam na I Liga. Julgo que, em qualidade individual e coletiva, não há muita diferença. Teremos de contrariar um Feirense com muita motivação, com uma ideia de jogo bem definida que eu penso que não se alterará por jogar no Dragão"

Haverá rotações?

“Não é fácil preparar o jogo depois de uma pausa de seleções. Há jogadores que vêm de contextos completamente diferentes nas seleções: uns jogam, o que é bom, outras não fazem nem um minuto, e por isso eles chegam em patamares diferentes, o que não é fácil. Isso obriga-nos, muitas vezes, a utilizar quem preparou o jogo de forma mais cuidada e com mais tempo. Temos, também, de olhar para a capacidade física de um ou outro jogador, e isso pode condicionar o onze inicial"

Olhará para o Liverpool na escolha do onze?

“A Taça é a prioridade maior, porque é o próximo jogo. Temos de gerir consoantes as viagens e jogos que eles tiveram para preparar da melhor forma este jogo. Depois, o Liverpool será preparado olhando para o que foi o encontro com o Feirense. O meu foco e o nosso trabalho foi, principalmente, para preparar o Feirense e não olhando para outro jogo. Mas há jogadores que estão em dúvida, como o Marcano, que acho muito difícil que possa dar o seu contributo, e o Pepe está também com dificuldades. O Wendell voltou, é certo, mas não está ainda a 100% a nível de confiança depois da lesão, que é sempre uma lesão chata. Há várias situações que temos de gerir da melhor forma"

Renovação de Fábio Vieira e de outros jovens

“Os jovens, na mesma noite, com o Fortnite e a PlayStation já perderam um bocado... Isto é o trabalho diário, é a exigência diária. Jovens com qualidade técnica precisam de outras situações que são muito importantes para o jogo deles e é isso que nós tentamos passar. Eu não me sinto mais nem menos feliz com qualquer tipo de renovação, porque nós olhamos para o plano desportivo.

Claro que quando há uma situação do género, ao nível emocional os jogadores ficam diferentes, claramente agradados com a situação. Mas eu não posso dizer que fico muito contente por terem prolongado o contrato e na conferência seguinte dizer que não olho para a durabilidade do contrato, porque tenho muitos jogadores a acabarem contrato este ano e não tenho olhado para isso. No plano desportivo, só vejo se o jogador está cá e, se estiver, vamos trabalhar com ele e utilizá-lo de acordo com as nossas necessidades. O clube está a fazer um trabalho bom nesse sentido, porque já não é o primeiro jovem que renova, mas renova não por ser jovem, mas porque tem qualidade para fazer parte do plantel da equipa principal do FC Porto"

Análise ao Feirense

“É uma equipa que tem mudado um bocadinho, mas joga maioritariamente em 3-4-3. É uma equipa interessante, que tem metido muita gente no último terço, vamos ver o que faz contra nós, depende do que nós fizermos. Sem bola, olha muito para referências individuais, tanto em momentos de pressão, como noutros momentos. Eu e a minha equipa técnica olhamos para o Feirense da mesma forma que olhamos para o Liverpool ou para o Milan"