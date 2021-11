Ministério Público faz buscas na SAD do FC Porto

A sede da SAD do FC Porto está a ser alvo de buscas, esta segunda-feira, da parte do Ministério Público (MP) devido a suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais ligadas a um processo originado pelas investigações da Operação Cartão Vermelho.

A comunicação do clube, até ao momento, não confirmou à Tribuna Expresso a notícia avançada pela revista "Sábado", que indica os nomes de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, e de Pedro Pinho, como dois empresários que estarão a ser alvos de buscas.

A "Sic Notícias" revela que estão também a ser realizadas buscas no Banco Carregosa, no Porto, alegadamente com relação aos direitos televisivos do FC Porto e sobre a transferência de 2,5 milhões de euros para uma conta de Alexandre Pinto da Costa. Negócio em que estará também envolvida a Altice.

É que as suspeitas com contratos para as transmissões dos jogos de futebol do clube referem-se particularmente uma antiga venda de direitos televisivos à Portugal Telecom.

Os procuradores do DCIAP já investigaram também neste caso a compra e venda de Éder Militão, jogador que assinou um contrato de cinco épocas com o Porto em julho de 2018 mas acabando por ser vendido ao Real Madrid, onde ainda joga.

A Operação Cartão Vermelho investigou igualmente os negócios do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que é um dos quatro arguidos já conhecidos e que foram detidos em julho no âmbito deste processo. Além de Vieira, também o seu filho Tiago Vieira, o empresário José António dos Santos e o agente desportivo Bruno Macedo foram constituídos arguidos no verão.

São todos suspeitos dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança agravada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.

Estão em causa alegadas fraudes do dirigente encarnado em negócios e transações com o Estado, Benfica e Novo Banco que ascendem a mais de 100 milhões de euros.

De acordo com o MP, o ex-presidente do Benfica e as empresas que domina criaram "esquemas de fraude" para delapidar o património da Benfica SAD, do Novo Banco e do Estado português, "quer em sede de arrecadação de impostos quer em sede de financiamento público ao fundo de resolução e ao mecanismo de acordo de capital contingente".

São pelo menos 32 as contas bancárias que merecem apensos dedicados no inquérito que investiga Luís Filipe Vieira e os seus negócios e relações com José António dos Santos e Bruno Macedo.

Em julho, a revista "Sábado" revelou que o agente desportivo Bruno Macedo, um destes quatro detidos na operação, é uma das peças-chave do processo, nomeadamente a empresa que criou em 2009. Entre os anos 2016 e 2018 foram realizados negócios que avaliados em 18 milhões de euros, dos quais mais de 3,2 milhões foram lucros e a maioria deles realizados com o FC Porto e com o Benfica.

Outro agente desportivo que pode ser importante para a investigação é Pedro Pinho, filho do antigo presidente do Rio Ave, José Maria Pinho e homem de confiança do presidente do FC Porto. Este empresário tem há vários anos negócios com Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto que é um dos principais alvos da investigação do MP.

Pedro Pinho faturou 16 milhões de euros ao FC Porto em cinco anos com a transferência de vários jogadores para o clube. Este agente de futebol foi identificado por agressão a um repórter de imagem da TVI, após o jogo Moreirense-FC Porto, em abril. Pedro Pinho foi acusado pelo Ministério Público de três crimes e vai responder em tribunal por ofensa à integridade física qualificada, de atentado à liberdade de informação e de dano com violência.

[em atualização]