Sérgio Conceição e os problemas no eixo da defesa: “Temos de ser inteligentes e criativos. É uma posição onde não se pode inventar muito”

Jogo com o Vitória

“Focamo-nos essencialmente na nossa equipa. Obviamente que olhamos para o adversário e o Vitória é um clube histórico do nosso país, tem sempre associado uma paixão incrível dos adeptos e é sempre uma equipa difícil de defrontar, sempre com boas individualidades e bons treinadores. Normalmente tem sempre equipas competitivas. E amanhã é neste registo que esperamos este Vitória”

Problemas no eixo da defesa

“Temos de ser inteligentes e criativos naquilo que é uma posição na equipa onde não se pode inventar muito. Há jogadores que podem disfarçar a ausência de centrais não sendo a sua posição, mas não é o ideal. Temos dois jogadores lesionados, temos dois centrais só, é um facto. Temos de trabalhar outras situações para estarmos preparados caso haja um imprevisto”

Rendimento ofensivo na I Liga vs. Champions

“A mim preocupar-me-ia se a equipa não criasse as situações que queria. Óbvio que a cereja no topo do bolo seria sermos mais eficazes, porque temos muitas ocasiões de golo na Champions. Criamos muitas situações. A equipa produz muito a nível ofensivo, metemos algumas variantes muito interessantes no jogo que de ano para ano temos mudado e conseguido não sermos iguais ao que fomos num passado recente. Depois há nuances estratégicas e por isso não queria entrar muito no pormenor e no individual”

Nova ameaça da covid-19

“Preocupa-me a mim naquilo que é a minha família desportiva que está no Olival e a minha família de sangue que está em casa. Temos de ter o máximo cuidado. Temos de voltar a alertar as pessoas e ontem a entrada em campo no Gil-Moreirense já foi uma manifestação de alerta. Isto não acabou, vai continuar, infelizmente. Temos de ser o máximo cuidadosos. O lado mais político da coisa, de jogar ou não, de muitos jogadores estarem fora de uma equipa, isso é a DGS que tem de se pronunciar, não eu”

Lesionados

“Não há perspectiva. O Marcano foi operado, o Pepe e o Francisco neste momento vamos avaliando diariamente. Não há um período de tempo que possamos dizer ‘vai ser isto e está recuperado’”

Corona

“O departamento do futebol precisa que ele jogue mais, ou mais tempo. Isso é uma questão de trabalho e quando for chamado vai dar a resposta que tem de dar”

Vitória com linha de quatro atrás

“Tem jogado em 4x3x3, com um pivô defensivo e dois interiores, com três homens na frente, com dois deles nas alas com capacidade de desequilíbrio, tem um homem na frente que joga bem e é uma referência para aproveitar a capacidade que tem para essa ligação com os alas. O meio-campo tem experiência mas também qualidade técnica, laterais muito ofensivos. É uma equipa interessante, com individualidades interessantes. E o que nos interessa a nós é olhar para a nossa equipa, depois se o adversário tem uma linha de quatro, de cinco ou de seis… temos é de olhar para o que a nossa equipa tem de fazer perante determinados comportamentos do adversário, nos diferentes momentos do jogo”