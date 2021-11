Para não variar, a 7.ª vitória foi escrita pelos pés do número 7

Decorridas 12 jornadas da I Liga 2021/22, parece ser mais ou menos consensual quem é o nome que, individualmente, mais se tem destacado. No Porto mora um muito digno descendente da tradição de grandes jogadores colombianos a brilharem no estádio do Dragão, um atacante que tem juntando as fintas e a magia aos golos e capacidade para ser determinante no resultado de quase todas as partidas.

Luis Díaz não só é o melhor marcador do campeonato, como também tem sido o homem mais capaz de desequilibrar na competição. E foi isso que o cafetero fez no triunfo (2-1) do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães, com um golo só ao alcance dos predestinados e participação no outro tento da vitória dos "dragões", que somam já sete jornadas seguidas a ganhar.

Octavio Passos/Getty

Face à lesão de Pepe, a entrada de Fábio Cardoso foi a única mudança de Sérgio Conceição no onze para um embate que, desde o início, foi vibrante. Portuenses e vimaranenses encontraram-se pela 175.ª vez na história e desde o apito inicial sentiu-se a vibração de um clássico do nosso futebol, num embate que, até à expulsão de Mumin aos 53 minutos, teve lances de perigo em ambas as balizas.

E nem 60 segundos de jogo estavam decorridos e já Luis Díaz havia feito a sua primeira arrancada, servindo Otávio, com o internacional português a ver Mumin cortar o seu remate. O primeiro lance da partida prenunciou logo que, por um lado, teríamos um primeiro tempo de sentido ofensivo e, por outro, que os visitantes tinham poucos argumentos para travar Díaz.

Mas se o Vitória não conseguia parar o número 7 do FC Porto, também os locais sofriam com os ataques da equipa de Guimarães. O primeiro tempo foi de parada e resposta, e, logo a seguir ao primeiro ziguezague de Luis Díaz, foi Bruno Duarte, em grande posição na pequena área, a não rematar enquadrado com a baliza de Diogo Costa.

Nos minutos seguintes, Luis Díaz e Sérgio Oliveira, para a equipa de Conceição, e o sempre criativo e incisivo Rochinha, para os de Pepa, estiveram perto de abrir o marcador, mas essa honra caberia a outro dos artistas em campo.

Marcus Edwards pode ser irregular e tardar em ter um rendimento continuado ao nível do seu talento, mas quando o inglês está em campo, todos sabemos que algo pode acontecer. E foi isso que Zaidu viveu na pele, quando, impulsivo na abordagem, derrubou Edwards e cometeu penálti, o qual foi transformado, aos 36', pelo canhoto no 1-0.

Octavio Passos/Getty

A desvantagem podia trazer nervosismo aos "dragões", mas é nestes momentos que os craques agarram as equipas pelo pescoço e as impedem de tremer. Que os jogadores que, pela sua valia individual, podem alterar o curso de um campeonato aparecem. E, três minutos depois do tento de Edwards, Luis Díaz pegou na bola pela esquerda, conduziu-a para o meio com aquele vigor tão seu e, com um remate com as coordenadas certas, tornou o voo de Bruno Varela inútil. O 1-1, além do empate, era uma mensagem de autoridade da equipa da casa.

Até ao intervalo, Taremi ainda teve um golo anulado por posição irregular e Evanilson viu Bruno Varela, primeiro, e Mumin, depois, evitarem o 2-1, mas seria só no segundo tempo que piores notícias surgiriam para os minhotos.

Aos 53', Mumin, central daqueles que querem resolver todos os problemas defensivos da sua equipa em cada corte, arriscou ir ao chão tentar travar uma investida de Taremi quando já tinha amarelo. O iraniano chegou primeiro e o defesa do Vitória derrubou o atacante, vendo, sem surpresa, o segundo cartão e sendo expulso, deixando a equipa de Pepa com menos um quando ainda faltava muito tempo por jogar.

E esse tempo era demasiado para aguentar quando, do outro lado, estava Luis Díaz. Ao minuto 60, o colombiano voltou a pegar na bola, desmarcando no tempo certo Otávio que, sem egoísmo, ofereceu o 2-1 a Evanilson. O brasileiro marcou pela sexta vez na época, consolidando a sua importância dentro das opções de Conceição.

MANUEL FERNANDO ARAUJO/Getty

Quando o FC Porto se colocou na frente, já estava em campo, desde o recomeço do duelo, Vitinha. O jovem médio entrou para o lugar de Sérgio Oliveira e, como é seu timbre, serenou o futebol da sua equipa, dando sentido e frescura a cada posse de bola e sendo fundamental para, com mais um elemento em campo, a equipa da casa fazer uma gestão rigorosa dos seus ataques.

Com 10, Pepa ainda tentou lançar um dos ases que tinha no banco, num dos momentos de maior emoção da noite. Quaresma saltou do banco aos 66' e provocou o aplauso de pé de um público que se habituou a levantar-se com as trivelas do mustang, mas o Vitória, apesar de se ter mantido na discussão do resultado até final e ter lutado com dignidade, nunca ameaçou verdadeiramente o empate.

Octavio Passos/Getty

À medida que o desgaste "vitoriano" se ia acentuando, o FC Porto foi acumulando oportunidades para fazer o 3-1. Bruno Varela, em várias ocasiões - perante Taremi, Corona ou Manafá -, brilhou na baliza dos visitantes, mas importa desgastar a angústia de um dianteiro que, como todos os que andam divorciados com o golo, saiu do Dragão sem cara de grande felicidade. Taremi não marca há mais de um mês, desde 26 de outubro de 2021, e cada chance na qual o iraniano não conseguia quebrar o jejum era um exemplo da frustração com que os avançados lidam com as secas de festejos.

Apesar do desperdício nos derradeiros instantes do jogo, nessa fase o triunfo do FC Porto nunca pareceu estar em causa. Depois de 50 minutos vibrantes, a expulsão de Mumin revelou-se decisiva para desequilibrar o duelo, ainda que seja legítimo dizer que, neste momento, qualquer partida da I Liga na qual Luis Díaz participe já está, à partida, desequilibrada.