Sérgio Conceição e a série de 40 jogos do FC Porto sem perder na I Liga: “Nós não festejamos vitórias, festejamos títulos"

Jogo difícil

“Eu já esperava dificuldades naturais contra um conjunto que tem uma equipa técnica de qualidade e jogadores, também, individualmente capazes, com gente que consegue, num momento ou outro, desequilibrar o jogo. Nós sabíamos tudo isso e acho que entrámos bem. Criámos algumas situações que podíamos ter definido e concluído de maneira diferente. Continuamos a ser pouco eficazes. E, depois, sofremos o golo num penálti. Nunca ficámos demasiado nervosos com isso, o golo do empate surgiu, como surgiu o 2-1, mas foi anulado por alguns centímetros. Entrámos na segunda parte confiantes no que queríamos do jogo e continuámos a criar, mesmo antes da expulsão. O que o Vitória fez no jogo deu ainda mais valor ao nosso resultado, porque foi uma equipa desinibida. Nós não facilitamos contra uma equipa em inferioridade numérica. Não foi dos melhores jogos, mas foi um bom jogo da nossa parte e uma vitória merecida"

Reacção rápida ao golo sofrido foi chave?

“Foi uma reacção rápida, mas nunca intranquila, foi confiante no que podíamos fazer no jogo. Até ao golo do Vitória, nós já tínhamos criado três ou quatro situações para fazer o golo. Houve, sim, uma ou outra situação em que, defensivamente, não estivemos tão bem. Sujeitámo-nos aos ataques rápidos do adversário, que tem jogadores com qualidade e nos colocou em perigo. Foi mais uma batalha ganha nesta caminhada longa"

Saída do Sérgio Oliveira ao intervalo foi devido ao amarelo?

“Precisava de mais bola, que os nossos médios pegassem mais no jogo, mas foi, principalmente, pelo cartão amarelo"

Seca de golos de Taremi provoca ansiedade?

“É normal. No último jogo teve uma ou outra ocasião para chutar à baliza, agora está a chutar quando é para passar. Ainda agora, estava a falar com uma pessoa do staff e dizíamos isso: quando deve ser altruísta, se calhar é um pouco egoísta, e quando deve ser mais egoísta, mais avançado, é altruísta. Mas isso faz parte deste momento. Eu acho que o bom da nossa dinâmica ofensiva é a quantidade de vezes que chegamos ao último terço e a forma como chegamos, com jogadas fantásticas. Temos qualidade, agora é juntar a essa qualidade os outros ingredientes de que eu falo sempre"

FC Porto não perde há 40 jogos

“Nós não festejamos vitórias, festejamos títulos. Foi mais uma vitória importante para conseguir o principal objetivo: ganhar o campeonato. E queria enviar ao Vítor Santos e a toda a sua família um abraço grande do nosso grupo. Estamos com ele e com a sua família. Um abraço muito sentido da nossa parte"