Operação Cartão Azul. Casemiro, Brahimi, Óliver, Quaresma e Felipe (e outros): os nomes e todas as suspeitas do MP sobre Pinto da Costa

A equipa do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) liderada pelo procurador Rosário Teixeira suspeita os que agentes desportivos Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho de Jorge Nuno Pinto da Costa, montaram um “esquema” milionário com o presidente do Futebol Clube do Porto (FCP) desde pelo menos 2012 e que tinha como principal objetivo desviar lucros gerados pela venda de jogadores que dividiam pelos três e por outros empresários chamados ocasionalmente para tentar afastar qualquer suspeita.