Operação Cartão Azul: MP levanta suspeitas sobre manipulação de resultados em jogos do FC Porto. Ou estará a falar de uma bruxa?

No despacho de promoção do Ministério Público que esteve na origem das buscas à SAD do Porto e às casas de Pinto da Costa, Alexandre Pinto da Costa e Pedro Pinho, o procurador Rosário Teixeira levanta uma suspeita sobre eventuais casos de e manipulação de resultados dos jogos disputados pelo FC Porto.

Fonte judicial diz, agora, ao Expresso que podem ser "apenas" pagamentos a uma suposta bruxa de Matosinhos que recebeu perto de cem mil euros do FC Porto para realizar sessões de "mental coaching" com o plantel só que não declarou o que recebeu ao fisco.

O magistrado do DCIAP diz que o dinheiro desviado nos negócios de compra e venda de jogadores terá não só entrado "na esfera pessoal" de Pinto da Costa como poderá ter servido para "entregas a favor de pessoas com alegada capacidade de influenciar a sorte do jogo". Rosário Teixeira diz que estas "despesas" não poderiam ser "documentadas" e por isso foi usado dinheiro que o FC Porto pagou em comissões aos empresários Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente da SAD portista.

O procurador não concretiza as suspeitas e não revela se as "pessoas com alegada capacidade para influenciar a sorte do jogo" são árbitros, jogadores ou treinadores adversários ou quaisquer outros agentes. Ou, numa explicação mais prosaica, uma mulher conhecida como Bruxa de Matosinhos e que foi alvo de buscas nesta operação porque recebeu perto de cem mil euros do FC porto que não declarou ao fisco.

O MP suspeita que pelo menos 20 milhões de euros pagos em comissões a empresários de futebol pelo FC Porto foram desviados quer para beneficiar o presidente da SAD portista, quer, aparentemente, para influenciar o resultado dos jogos seja através de árbitros ou alguém com alegados poderes paranormais para mudar a sorte de um jogo de futebol.

As suspeitas de corrupção são referidas nas edições de hoje do "Record" e do "Correio da Manhã"., enquanto que o "Nascer do Sol" diz que Pinto da Costa pagou seiscentos mil euros à tal bruxa de Matosinhos.

Pinto da Costa já desmentiu todas as suspeitas que considera "mentiras e calúnias" e garante que irá provar a sua inocência no "local certo": os tribunais.